Стармер зробив несподівану заяву про Brexit: на які кроки готова Британія

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив про підготовку законодавчих змін, які можуть скоригувати формат відносин країни із Європейським союзом після Brexit. Про це повідомляє The Independent.

Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

За словами глави уряду, кабінет міністрів працює над законопроектом, який надасть міністрам право узгоджувати окремі положення британського законодавства із правилами Євросоюзу. Документ планують внести вже цього року в рамках так званого перезавантаження Brexit.

Йдеться про механізм динамічного узгодження стандартів, насамперед у сферах продовольчої безпеки, захисту тварин та використання пестицидів. В уряді очікують, що такий підхід дозволить знизити бюрократичне навантаження для бізнесу, спростити торгівлю з ЄС та підтримати економічне зростання.

Міністри зазначають, що багато британських виробників і так орієнтуються на європейські норми, тому запропоновані зміни не стануть радикальними. Водночас, вони можуть полегшити експорт товарів на єдиний ринок ЄС. Ініціатива вже викликала критику з боку консерваторів та представників реформістських сил, які побоюються послаблення контролю за національним законодавством.

У Лейбористській партії на це відповідають, що будь-які міжнародні угоди передбачають наявність загальних правил та стандартів. Ліберальні демократи, у свою чергу, закликають уряд піти далі і повернутися до ідеї митного союзу з ЄС, однак у Лондоні поки що виключають такий сценарій.

Стармер наголосив, що поглиблення взаємодії з єдиним ринком можливе лише в тому випадку, якщо воно відповідає національним інтересам Великої Британії. При цьому питання свободи пересування громадян, за його словами, не стоїть на порядку денному.

Читайте також на порталі "Коментарі" — попереду "найскладніші кроки": британський прем'єр зробив заяву про досягнення миру в Україні.



