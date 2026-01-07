logo_ukra

Стармер зробив несподівану заяву про Brexit: на які кроки готова Британія
Стармер зробив несподівану заяву про Brexit: на які кроки готова Британія

Лондон розглядає часткове зближення з нормами ЄС заради економіки, за винятком повернення до свободи пересування

7 січня 2026, 07:17
Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив про підготовку законодавчих змін, які можуть скоригувати формат відносин країни із Європейським союзом після Brexit. Про це повідомляє The Independent.

Стармер зробив несподівану заяву про Brexit: на які кроки готова Британія

Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

За словами глави уряду, кабінет міністрів працює над законопроектом, який надасть міністрам право узгоджувати окремі положення британського законодавства із правилами Євросоюзу. Документ планують внести вже цього року в рамках так званого перезавантаження Brexit.

Йдеться про механізм динамічного узгодження стандартів, насамперед у сферах продовольчої безпеки, захисту тварин та використання пестицидів. В уряді очікують, що такий підхід дозволить знизити бюрократичне навантаження для бізнесу, спростити торгівлю з ЄС та підтримати економічне зростання.

Міністри зазначають, що багато британських виробників і так орієнтуються на європейські норми, тому запропоновані зміни не стануть радикальними. Водночас, вони можуть полегшити експорт товарів на єдиний ринок ЄС. Ініціатива вже викликала критику з боку консерваторів та представників реформістських сил, які побоюються послаблення контролю за національним законодавством.

У Лейбористській партії на це відповідають, що будь-які міжнародні угоди передбачають наявність загальних правил та стандартів. Ліберальні демократи, у свою чергу, закликають уряд піти далі і повернутися до ідеї митного союзу з ЄС, однак у Лондоні поки що виключають такий сценарій.

Стармер наголосив, що поглиблення взаємодії з єдиним ринком можливе лише в тому випадку, якщо воно відповідає національним інтересам Великої Британії. При цьому питання свободи пересування громадян, за його словами, не стоїть на порядку денному.

Читайте також на порталі "Коментарі" — попереду "найскладніші кроки": британський прем'єр зробив заяву про досягнення миру в Україні.




Джерело: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-eu-uk-keir-starmer-b2895253.html
