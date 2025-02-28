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Стармер собирает в Лондоне европейских лидеров: какой важный вопрос должен решиться по Украине

Стармер примет в Лондоне Зеленского и европейских лидеров, чтобы обсудить гарантии Украине

сегодня, 10:14 comments1257
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 2 марта примет в Лондоне президента Украины Владимира Зеленского и более десятка других европейских лидеров. Они обсудят гарантии безопасности, которые континент может предложить Киеву в случае прекращения огня с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Стармер собирает в Лондоне европейских лидеров: какой важный вопрос должен решиться по Украине

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

Переговоры позволят Стармеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону проинформировать своих европейских союзников о своих беседах в Вашингтоне на этой неделе с президентом Дональдом Трампом, в ходе которых они пытались убедить его пообещать военную "поддержку США, если Москва в будущем нарушит потенциальное мирное соглашение.

По данным канцелярии премьер-министра, Стармер также пригласил в Лондон лидеров Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Турции, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии.

Ожидается также присутствие генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президентов Европейской комиссии и Европейского совета Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты.

В его офисе добавили, что Стармер проведет отдельные двусторонние встречи с Зеленским и итальянским премьер -министром Джорджей Мелони.

Отмечается, что европейцы хотят, чтобы Трамп предложил американскую воздушную разведку, наблюдение и воздушное прикрытие в качестве крайней меры для оказания помощи европейским миротворческим силам в случае, если они подвергнутся нападению со стороны российских войск после заключения любого мирного соглашения.

На пресс-конференции вместе со Стармером в Вашингтоне 27 февраля Трамп отказался предоставить такую гарантию, хотя, когда настояли, он сказал: "Если им понадобится помощь, я всегда буду с британцами.

Перед переговорами британский чиновник заявил, что даже некоторая двусмысленность со стороны США может стать сдерживающим фактором, из-за чего Путин не знает, что сделают США, если он нападет на европейских миротворцев. Однако США и Европа хотят, чтобы обе стороны сначала взяли на себя обязательства, что усложняет переговоры, сказал чиновник, попросивший не называть его имени. 

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-28/starmer-will-host-european-leaders-to-plan-next-steps-on-ukraine
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