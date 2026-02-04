logo

Стармер в разговоре с Трампом рассказал об особой подлости Путина
commentss НОВОСТИ Все новости





4 февраля 2026, 06:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Британии провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом после ночных массированных обстрелов Украины Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

Стармер в разговоре с Трампом рассказал об особой подлости Путина

Кир Стармер и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Офис британского премьера отмечает, лидеры обсудили ситуацию в Украине, в частности жестокие нападения России на страну, которые произошли ночью.

Стармер отметил, что "жестокие атаки Путина на критическую инфраструктуру, в частности энергетические системы, были особенно подлыми, поскольку температура опустилась ниже -20°C".

Интересно, что сам Трамп не видит со стороны Путина никакой подлости. Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин выполнил обещание по поводу временного прекращения массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. По словам Трампа, пауза длилась ровно неделю.

"Это было с воскресенья по воскресенье. И это завершилось. И минувшей ночью они сильно ударили. Путин сдержал свое слово. Это много", — сказал Трамп, комментируя ситуацию.

29 января Трамп заявил, что лично обратился к Путину с просьбой на неделю остановить массированные удары по украинским городам. После этого президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера, отметив, что такую возможность обсуждали во время встреч в Абу-Даби. В то же время Зеленский подчеркнул, что реальная ситуация покажет, придерживается ли Россия обещаний.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший руководитель британской разведки МИ6 Ричард Мур заявил, что Западу не стоит рассчитывать на скорые смены власти в России из-за возможных проблем со здоровьем президента РФ Владимира Путина.



Источник: https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with-president-trump-of-the-united-states-3-february-2026
