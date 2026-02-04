Стармер у розмові з Трампом розповів про особливу підлість Путіна

Прем'єр-міністр Британії провів телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом після нічних масованих обстрілів України Росією. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Великобританії.

Кір Стармер та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Офіс британського прем'єра зазначає, що лідери обговорили ситуацію в Україні, зокрема жорстокі напади Росії на країну, які сталися вночі.

Стармер зазначив, що "жорстокі атаки Путіна на критичну інфраструктуру, зокрема енергетичні системи, були особливо підлими, оскільки температура опустилася нижче -20°C".

Цікаво, що сам Трамп не бачить із боку Путіна жодної підлості. Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін виконав обіцянку щодо тимчасового припинення масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. За словами Трампа, пауза тривала рівно тиждень.

"Це було з неділі по неділю. І це завершилося. І минулої ночі вони сильно вдарили. Путін дотримав свого слова. Це багато", — сказав Трамп, коментуючи ситуацію.

29 січня Трамп заявив, що особисто звернувся до Путіна з проханням на тиждень зупинити масовані удари по українських містах. Після цього президент України Володимир Зеленський подякував американському лідеру, наголосивши, що таку можливість обговорювали під час зустрічей в Абу-Дабі. Водночас Зеленський наголосив, що реальна ситуація покаже, чи дотримується Росія обіцянок.

