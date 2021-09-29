Старый друг принца Гарри рассказал, зачем хотел побить внука Елизаветы II

В Великобритании бывшая звезда регби Англии Майк Тиндалл пошутил, что члену королевской семьи - принцу Гарри хотели бы нанести несколько ударов, чтобы посмотреть на реакцию его охранников. Товарищ принца Гарри сделал беззаботные комментарии в понедельник на A Question Of Sport Live в London Palladium, где к нему присоединился его бывший товарищ по команде из Англии Мэтт Доусон. Об этом пишет The Mirror.

Принц Гарри, фото с открытых источников

Mail Online сообщает, что во время передачи комментарии сделала звезда регби, которая в браке с двоюродной сестрой Гарри Зарой. Бывший товарищ по команде Мэтт Доусон также вспомнил пьяный вечер, посвященный победе Англии на чемпионате мира по регби 2003 года, в баре в Сиднее, где к ним присоединился принц Гарри.

Тиндалл и его товарищ по команде Иэн Болшоу подумали, что было бы забавно нанести несколько ударов принцу, чтобы посмотреть, как быстро его охранники прижмут их к земле.

С тех пор, как Гарри и жена Меган покинули Великобританию в начале 2020 года, Гарри возвращался только дважды — на похороны принца Филиппа в апреле и на открытие статуи его матери принцессы Дианы в июле.



Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что вышел трейлер фильма о принце Гарри и Меган Маркл.



"Комментарии" информировал, что принц Гарри устроился на работу Официально принц будет принят на должность 24 марта. Принц Гарри успешно прошел отбор на должность топ-менеджера стартап-компании BetterUp (США), которая занимается коучингом и предоставляет услуги в вопросах психического здоровья. Также недавно портал

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