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Старый друг принца Гарри рассказал, зачем хотел побить внука Елизаветы II

Бывший товарищ по команде Мэтт Доусон также вспомнил пьяный вечер, посвященный победе Англии на чемпионате мира по регби

сегодня, 11:55
Автор:

Хмільовська Інна

В Великобритании бывшая звезда регби Англии Майк Тиндалл пошутил, что члену королевской семьи - принцу Гарри хотели бы нанести несколько ударов, чтобы посмотреть на реакцию его охранников. Товарищ принца Гарри сделал беззаботные комментарии в понедельник на A Question Of Sport Live в London Palladium, где к нему присоединился его бывший товарищ по команде из Англии Мэтт Доусон. Об этом пишет The Mirror.

Старый друг принца Гарри рассказал, зачем хотел побить внука Елизаветы II

Принц Гарри, фото с открытых источников

Mail Online сообщает, что во время передачи комментарии сделала звезда регби, которая в браке с двоюродной сестрой Гарри Зарой. Бывший товарищ по команде Мэтт Доусон также вспомнил пьяный вечер, посвященный победе Англии на чемпионате мира по регби 2003 года, в баре в Сиднее, где к ним присоединился принц Гарри.

Тиндалл и его товарищ по команде Иэн Болшоу подумали, что было бы забавно нанести несколько ударов принцу, чтобы посмотреть, как быстро его охранники прижмут их к земле.

С тех пор, как Гарри и жена Меган покинули Великобританию в начале 2020 года, Гарри возвращался только дважды — на похороны принца Филиппа в апреле и на открытие статуи его матери принцессы Дианы в июле.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что вышел трейлер фильма о принце Гарри и Меган Маркл.

Также недавно портал "Комментарии" информировал, что принц Гарри устроился на работуОфициально принц будет принят на должность 24 марта. Принц Гарри успешно прошел отбор на  должность топ-менеджера стартап-компании BetterUp (США), которая занимается коучингом и предоставляет услуги в вопросах психического здоровья. 


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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/royal-family-want-punch-prince-25095019
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