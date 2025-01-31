Ставка Путина не сработала: какую помощь Лондон заложил для Украины

Кремль необоснованно надеялся, что западные партнеры устанут от поддержки Украины и в итоге Киев вынужден будет капитулировать. Так стало известно, что Великобритания предоставляет 2 млрд фунтов стерлингов на военную помощь, а также на локализацию производства вооружения в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует пресс-служба ведомства.

Украина и Великобритания. Фото из открытых источников

"Вместе с нашими британскими союзниками продолжаем усиливать обороноспособность Украины. Сегодня Кабинет министров Украины поддержал проект закона, который позволит направить эти средства, в соответствии с Рамочным соглашением между нашими странами", — отметил он.

По словам министра, основной акцент поддержки — противовоздушная оборона.

Кроме того, как добавил Умеров, будет организован в Украине ремонт и производство современных образцов вооружения и военной техники.

Читайте также на портале "Комментарии" — бюджетный комитет немецкого парламента обратился к министру финансов Йорга Кукису с призывом утвердить дополнительные 3 миллиарда евро военной помощи для Украины. Это решение поддержали оппозиционные консерваторы и Свободная демократическая партия, тогда как правящие социал-демократы и Зеленые воздержались. Об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на собственные источники.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о новом пакете помощи Украины на сумму 13,5 млрд шведских крон (около 1,23 млрд долларов). Об этом 30 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Минобороны Швеции. Министр отметил, что Европа должна начинать брать на себя больше ответственности за обороноспособность Украины.



