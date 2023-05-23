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Стоит ли двигаться к заморозке войны: появилась реакция премьера Британии

Премьер Британии Риши Сунак назвал попытки заморозить войну в Украине ошибочными

сегодня, 10:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Война на том этапе, на котором она сегодня происходит в Украине не может быть заморожена. Все те, кто пытается продвигать эти идеи сегодня действует "абсолютно неправильно". Эти попытки должны быть прекращены. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, пишет "Evening Standard".

Стоит ли двигаться к заморозке войны: появилась реакция премьера Британии

Риши Сунак. Фото: из открытых источников

Сунак отреагировал на заявления бывшего лидера лейбористов Джереми Корбина о том, что нужно сделать все возможное, чтобы огнь в Украине были прекращен уже сейчас. Он призвал власти Британии публично поддержать международные призывы о прекращении боевых действий в Украине. 


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Премьер-министр Великобритании отметил, если сегодня прекратить огонь, то это не приведёт к справедливому и долгому миру для Украины. Риши Сунак напомнил, что именно Россия начала полномасштабную войну против Украины и именно Россия вторглась на территорию Украины, оккупировав часть территории и совершим ужасные военные преступления. 

"Все планы, маскирующиеся под мирные планы, которые на самом деле являются попытками просто заморозить конфликт там, где он есть, являются абсолютно неправильными, и они должны быть отвергнуты", – заявил Сунак.

Читайте также на портале "Комментарии" — подходит к концу май. Украина продолжая бороться за свое право на самостоятельность, на свободу, уже более 450 дней отбивает российскую агрессию. Эксперты уже традиционно проанализировали для издания "Комментарии" важнейшие события уходящей недели (15-21 мая) и их возможное влияние на наше будущее.

Также издание "Комментарии" сообщало – появление мирных планов для Украины: в МИД объяснили в чем опасность.




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Источник: https://www.standard.co.uk/
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