Стоит ли двигаться к заморозке войны: появилась реакция премьера Британии

Война на том этапе, на котором она сегодня происходит в Украине не может быть заморожена. Все те, кто пытается продвигать эти идеи сегодня действует "абсолютно неправильно". Эти попытки должны быть прекращены. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, пишет "Evening Standard".

Риши Сунак. Фото: из открытых источников

Сунак отреагировал на заявления бывшего лидера лейбористов Джереми Корбина о том, что нужно сделать все возможное, чтобы огнь в Украине были прекращен уже сейчас. Он призвал власти Британии публично поддержать международные призывы о прекращении боевых действий в Украине.

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Премьер-министр Великобритании отметил, если сегодня прекратить огонь, то это не приведёт к справедливому и долгому миру для Украины. Риши Сунак напомнил, что именно Россия начала полномасштабную войну против Украины и именно Россия вторглась на территорию Украины, оккупировав часть территории и совершим ужасные военные преступления.

"Все планы, маскирующиеся под мирные планы, которые на самом деле являются попытками просто заморозить конфликт там, где он есть, являются абсолютно неправильными, и они должны быть отвергнуты", – заявил Сунак.

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