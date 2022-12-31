Сунак дал обещание британцам по войне в Украине на 2023 год

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Кравцев Сергей
В своем первом новогоднем обращении на посту премьер-министра Великобритании Риши Сунак предупредил сограждан, что трудности, с которыми они столкнулись в 2022-м, не исчезнут в 2023 году, и пообещал продолжить поддержку Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The Times".
Риши Сунак. Фото: из открытых источников
По его словам. британскому правительству пришлось принять трудные, но справедливые решения, чтобы взять под контроль заимствования и долг. И именно благодаря этим решениям власти смогли помочь наиболее уязвимым слоям населения в условиях роста стоимости счетов за энергоносители.
Лидер Великобритании отметил, что за три месяца работы его правительства были приняты меры для поддержки системы здравоохранения, а также борьбы с нелегальной миграцией и злоупотребления системой предоставления убежища.
В новогоднем обращении британский премьер также упомянул грядущую коронацию Чарльза III, выразив надежду, что Великобритания "объединится с гордостью вокруг всего, что делает эту страну величественной".
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