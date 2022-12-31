Сунак дал обещание британцам по войне в Украине на 2023 год

В своем первом новогоднем обращении на посту премьер-министра Великобритании Риши Сунак предупредил сограждан, что трудности, с которыми они столкнулись в 2022-м, не исчезнут в 2023 году, и пообещал продолжить поддержку Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The Times".

Риши Сунак. Фото: из открытых источников

"Только мы оправились от беспрецедентной глобальной пандемии, Россия начала варварское и незаконное вторжение в Украину. Это имело глубокое экономическое влияние по всему миру, от которого не застрахована и Великобритания", — отметил Сунак.

По его словам. британскому правительству пришлось принять трудные, но справедливые решения, чтобы взять под контроль заимствования и долг. И именно благодаря этим решениям власти смогли помочь наиболее уязвимым слоям населения в условиях роста стоимости счетов за энергоносители.

Лидер Великобритании отметил, что за три месяца работы его правительства были приняты меры для поддержки системы здравоохранения, а также борьбы с нелегальной миграцией и злоупотребления системой предоставления убежища.

"Я не собираюсь делать вид, что все наши проблемы исчезнут. Но 2023 год даст нам возможность продемонстрировать лучшее, что есть в Британии, на мировой арене, продолжая стоять вместе с нашими украинскими друзьями против жестокости Путина и защищая свободу и демократию везде, где мы будем считать, что они находятся под угрозой", — подчеркнул Сунак.

В новогоднем обращении британский премьер также упомянул грядущую коронацию Чарльза III, выразив надежду, что Великобритания "объединится с гордостью вокруг всего, что делает эту страну величественной".

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