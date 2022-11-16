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Сунак и Байден назвали кому выгодное поражение России в войне против Украины

Лидер США и Великобритании сообщили, кому выгодно поражение Российской Федерации

16 ноября 2022, 20:59 comments2559
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Автор:

Slava Kot

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Руши Сунак согласились, что сохранение международного давления на Владимира Путина является основной целью поражения России в войне с Украиной. Также политики считают, что подобные действия отвечают интересам всех.  Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт британского правительства.

Сунак и Байден назвали кому выгодное поражение России в войне против Украины

Риши Сунак и Джо Байден. Фото: из открытых источников

Во время встречи G20 на саммите в Индонезии Байден и Сунак согласились, что важно углублять международные связи между их странами, особенно из-за экономического кризиса в мире.

Премьер-министр Великобритании и президент США подчеркнули, что действия российского президента и его окружения ответственны за глобальный экономический кризис и инфляцию в мире. Именно поэтому следует поддерживать давление на Владимира Путина, и его режим в войне против Украины считают политики.

"Сохранение международного давления для обеспечения поражения Путина в Украине в интересах всех", – сообщают в заявлении британского правительства.

Риши Сунак и Джо Байден заявляют, что для преодоления экономических последствий, включая проблемы наиболее уязвимых слоев населения во всем мире, важно работать вместе с Украиной и союзниками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская делегация не смогла выступить на одном из крупнейших саммитов в этом году из-за активистов.

Также "Комментарии" писали об еще одной стране, признавшей российский режим террористическим. К Эстонии, Литве, Польше и Украине присоединилась Чехия. Соответствующее решение принято парламентариями страны. Кроме стран, Россию признал террористом также и Совет Европы.



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Источник: https://www.gov.uk/government/news/pm-meeting-with-president-biden-of-the-united-states-16-november-2022
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