Сунак поговорит с Байденом: чем обещают помочь Украине

В ходе визита в Вашингтон премьер-министр Великобритании Риши Сунак проведет переговоры с президентом США Джо Байденом относительно дальнейших поставок военной техники для Украины. Основной акцент будет сделан на усилении ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Джо Байден и Риши Сунак. Фото: из открытых источников

Великобритания и США поддерживают Украину в борьбе против страны-агрессора. Отмечается, что союзники усиливают помощь перед ожидаемым летним контрнаступлением украинской армии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Одна из тем, которую премьер-министр и президент Байден обсудят, это то, как мы можем поддерживать огромный уровень глобальной поддержки Украины, предоставляя им необходимые возможности, включая противовоздушную оборону", — отметил пресс-секретарь британского премьера.

Стоит отметить, что премьер-министр Великобритании уже неоднократно встречался с главой Белого дома Байденом, но с тех пор, как в октябре был назначен на должность, он совершит свой первый официальный визит в Вашингтон. Сунак будет иметь ряд встреч непосредственно с Байденом, членами Конгресса и бизнес-лидерами США.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Сунака заявили, что война в Украине может завершиться во время визита Си Цзиньпина в Москву.

Также издание "Комментарии" сообщало – реакция Киева и Москвы на подрыв дамбы Каховской ГЭС, который произошел в ночь на 6 июня, оказалась предсказуемой. Украина обвиняет во всём Россию, та, в свою очередь, кивает на Украину. А, что можно сказать о мировой реакции, известной на данный момент? Насколько она (со стороны отдельных стран и международных организаций) адекватна масштабам происходящего? Какие меры могут быть приняты против виновников теракта, за которым явно стоит высшее военно-политическое руководство РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



