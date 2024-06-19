Консервативная партия Великобритании, которую представляет премьер-министр Риши Сунак, ожидает поражение на всеобщих выборах, которые пройдут 4 июля.

Партия Сунака может проиграть выборы. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Bloomberg, об этом свидетельствуют результаты трех крупных опросов, проведённых среди британских избирателей.

Издание отмечает, что все опросы показывают, что лидер Лейбористской партии Кейр Стармер, скорее всего, станет следующим премьер-министром Великобритании.

Как известно, 22 мая Риши Сунак объявил внеочередные парламентские выборы. Избирательная кампания в Британии продлится шесть недель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продвигаются вперед на Покровском направлении, пишет офицер ВСУ Николай Мельник. "Происходит то, что я и говорил. Мы уходим из "подковы" между Уманским и Новопрокоповским, поскольку воевать за две не нужные посадки нет ни сил, ни средств. Окончательная потеря Сокола — это уже даже не вопрос времени, а факт", — подчеркнул Николай Мельник. По мнению военнослужащего, противник продолжит наращивать давление в этих направлениях, а ВСУ будут отступать к большим фортификационным рубежам.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в результате войны в Украине мир приближается к настоящей катастрофе, которая может произойти уже в ближайшие 3-4 месяца, заявил президент Сербии Александр Вучич. Сербский президент считает, что Запад не может позволить себе, чтобы проиграла Украина, поскольку для США и НАТО это будет означать ухудшение геополитической ситуации. В то же время, по его словам, если войну проиграет Путин, он потеряет все.