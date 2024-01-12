Сунак в Киеве: Великобритания и Украина готовятся подписать историческое соглашение

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с официальным визитом в Киев, чтобы подписать "историческое соглашение" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Великобритания станет первой страной G7, которая пошла на такой шаг. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении премьер-министра Британии Риши Сунака на официальной странице в Twitter (Х).

Риши Сунак. Фото: из открытых источников

"Сегодня премьер-министр (Великобритании, Риши Сунак — ред.) и президент (Украины, — ред.) Владимир Зеленский подпишут историческое Соглашение о безопасности между Великобританией и Украиной, ясно давая понять, что мы всегда будем поддерживать защиту Украины и ее народа. Великобритания станет первой страной G7, сделавшей это", — говорится в заявлении.

Стоит отметить, Великобритания также объявила о крупнейшем пакете оборонной поддержки Украины с начала войны на сумму 2,5 млрд фунтов стерлингов.

"Это включает в себя производство тысяч военных дронов, что позволит продолжать защищать украинцев и давать отпор российским захватчикам", — уточняют в пресс-службе премьера.

Кроме того, Лондон дополнительно профинансирует "укрепление энергетической инфраструктуры Украины от дальнейших атак России", а также выделит дополнительные 18 млн фунтов стерлингов для доставки гуманитарной помощи на линию фронта в Украине.

"С самого начала этого конфликта британский народ поддерживал Украину. Эта поддержка не ослабнет", — констатируют в заявлении.

В свою очередь, Украина будет продвигать английский язык в стране для стимулирования экономического роста и дипломатических связей.

"Великобритания поможет в этом, предоставив дополнительное финансирование и ресурсы для обучения английскому языку", — уточняют в пресс-службе.

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