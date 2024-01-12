Сунак в Киеве: Великобритания и Украина готовятся подписать историческое соглашение

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с официальным визитом в Киев, чтобы подписать "историческое соглашение" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Великобритания станет первой страной G7, которая пошла на такой шаг. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении премьер-министра Британии Риши Сунака на официальной странице в Twitter (Х).
Риши Сунак. Фото: из открытых источников
Стоит отметить, Великобритания также объявила о крупнейшем пакете оборонной поддержки Украины с начала войны на сумму 2,5 млрд фунтов стерлингов.
Кроме того, Лондон дополнительно профинансирует "укрепление энергетической инфраструктуры Украины от дальнейших атак России", а также выделит дополнительные 18 млн фунтов стерлингов для доставки гуманитарной помощи на линию фронта в Украине.
В свою очередь, Украина будет продвигать английский язык в стране для стимулирования экономического роста и дипломатических связей.
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