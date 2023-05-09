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Сунка о речи Путина на военном параде: ужасно

Премьер-министр Риши Сунак считает, что, несмотря на заявления Путина на Красной площади, это именно он виновен в нападении России на Украину.

сегодня, 18:33
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Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал речь президента России Владимира Путина на военном параде в Москве ко Дню победы ужасной, как и преступления, которые совершают российские солдаты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Сунка о речи Путина на военном параде: ужасно

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото из открытых источников

Во время выступления на Красной площади Владимир Путин заявил, что из-за "неукротимых амбиций" Западный мир начал против Российской Федерации "настоящую войну". В конце российский диктатор добавил, что как 78 лет назад, "цивилизация снова находится на решающем повороте", а Россия защищается от "международного терроризма".


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Премьер-министр Риши Сунак отреагировал на подобные пропагандистские заявления президента России и обвинил Путина в военных преступлениях.

"Есть только один человек, который несет ответственность за незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину, и это президент Путин. Преступления, которые совершаются, ужасны. Страдания, которые испытывает украинский народ, ужасны", — сказал британский политик.

Сунак также добавил, что Великобритания и дальше будет помогать Украине в борьбе против российской агрессии.

"Именно поэтому правильно, что мы остаемся непоколебимы в поддержке народа Украины, чтобы противостоять этой агрессии. Это то, что я и Великобритания будут продолжать делать", — сказал премьер-министр Риши Сунак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что группа стран-союзников во главе с Великобританией ищет ракету большой дальности для Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что в стране назвали лидеров мира, которые больше всего помогли в войне против России.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fight-between-ukrainian-and-russian-officials-over-flag-can-a-squadron-of-eagle-interceptors-protect-kremlin-12541713
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