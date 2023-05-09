Сунка о речи Путина на военном параде: ужасно

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Slava Kot
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал речь президента России Владимира Путина на военном параде в Москве ко Дню победы ужасной, как и преступления, которые совершают российские солдаты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото из открытых источников
Во время выступления на Красной площади Владимир Путин заявил, что из-за "неукротимых амбиций" Западный мир начал против Российской Федерации "настоящую войну". В конце российский диктатор добавил, что как 78 лет назад, "цивилизация снова находится на решающем повороте", а Россия защищается от "международного терроризма".
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Премьер-министр Риши Сунак отреагировал на подобные пропагандистские заявления президента России и обвинил Путина в военных преступлениях.
Сунак также добавил, что Великобритания и дальше будет помогать Украине в борьбе против российской агрессии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что группа стран-союзников во главе с Великобританией ищет ракету большой дальности для Украины.
Также "Комментарии" писали о том, что в стране назвали лидеров мира, которые больше всего помогли в войне против России.
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