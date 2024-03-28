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Танки еще одной страны оказались непригодными для войны в Украине: что с ними не так

Среди основных проблем Challegner 2 – недостаточная мобильность и отсутствие дополнительной динамической защиты

сегодня, 20:59
Автор:
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Лиля Воробьева
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Танки Challenger 2, переданные военным ВСУ из Британии, не подходят для реального противостояния в российско-украинской войне. Об этом утверждает обозреватель Forbes Дэвид Акс.

Танки еще одной страны оказались непригодными для войны в Украине: что с ними не так

Танки Challenger 2 из Британии (фото из открытых источников)

По утверждению аналитика, британские военные должны использовать исключительно танки Challenger 2. Машину успешно использовали во время войны в Ираке 2003-го года. Однако для Украины Challenger 2 не подходит, учитывая целый ряд факторов.

Да, Challegner 2 не является мобильными, на них нет дополнительной динамической защиты, нарезная пушка танка нуждается в отдельных боеприпасах. При этом количество передаваемых машин очень мало.

У британского танка стоит двигатель на 1200 л.с., что недостаточно для 71-тонной машины. Поэтому танки часто вязнут в мягких грунтах в Украине.

Относительно бронирования, его динамическая защита размещена только на нижней лобовой детали и на бортах корпуса. Поскольку эти места уязвимы во время боя.

Также 120 мм нарезная пушка L30 использует особые боеприпасы, ведь другие западные танки оснащены гладко ствольными пушками.

Кроме этого, упомянутая пушка имеет ресурс на 500 выстрелов, это втрое меньше, чем у пушки L44, находящейся на вооружении Leopard 2.


Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Жданов рассказал, что западные танки попали в Украину без важнейших деталей. Военный блоггер Олег Жданов заявил, что западные танки, в частности Leopard, Challenger и Abrams, которые были отправлены Украине, не имели активной брони. Поэтому украинцы были вынуждены доукомплектовывать западную тяжелую технику самостоятельно. Полковник запаса ВСУ отметил, что западные партнеры договорились отправлять в Украину свои танки без специальной защиты.



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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/03/27/the-british-challenger-2-is-the-wrong-tank-for-ukraine/?ss=aerospace-defense&sh=4ebb76f57dcc
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