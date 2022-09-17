Тело Елизаветы I взорвалось перед похоронами, почему так случилось

Смерть Елизаветы II всколыхнула мир, а о подготовке к похоронам по суровому плану сообщают крупнейшие мировые СМИ. Все застегивается до последней пуговицы. Однако так было не всегда. Подготовка к похоронам ее тезки – Елизаветы I – закончилась катастрофой.

Тело Елизаветы I взорвалось перед похоронами. Фото из открытых источников

Елизавета I считается величайшим английским монархом на рубеже XVI-XVII веков. Историки дали ей прозвище "королева-дева", поскольку она никогда не выходила замуж и не рожала наследника.

Исторические тексты описывают, как Елизавета I заботилась о собственной гигиене и здоровье. Она любила сладкое. При этом она, мягко говоря, не слишком заботилась о состоянии своих зубов. Как описал один немецкий дипломат, губы Елизаветы были узкими, а зубы черными, что было распространенным явлением среди англичан из-за чрезмерного потребления сахара.

Елизавета I провела бессонные ночи, организовывая собственные похороны. Она заставила судебных врачей присягнуть не проводить вскрытие и запретила бальзамировать тело. Королева умерла 24 марта 1603 года.

Английская традиция XVII века предполагала, что тело королевы должны постоянно сопровождать придворные от смерти до похорон. Наследник престола Яков I сообщил, что не прибудет в Лондон в течение четырех недель. Поэтому бальзамировщикам пришлось подготовить труп, чтобы он пережил это время в лучшем состоянии.

Скорее всего, исполнители ошиблись во время косметических процедур – неаккуратно вывели из организма остатки в пищеварительной системе. После смерти тело королевы было заперто в деревянном гробу, обшитом свинцом и бархатом. Плохо забальзамированный труп взорвался и разбудил придворных, которые с криками убежали. Скорее всего, в брюшной полости погибшей королевы скопились газы, образовавшиеся в результате гниения органических продуктов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о числе 230 873, которое было особенным для умершей королевы Елизаветы II.





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