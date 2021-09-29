Топливный кризис в Британии: власти мобилизовали армию для перевозки бензина на АЗС

В Англии привлекли полторы сотни военнослужащих, чтобы ускорить доставку цистерн с нефтепродуктами к АЗС. Здесь образовался дефицит горючего, который и спровоцировал очереди на заправочных станциях. Об этом сообщает Reuters.

В стране топливный кризис (фото из открытых источников)

В островной стране уже неделю не хватает топлива на авто, которых здесь насчитывается немало. Владельцы автомобилей запасаются бензином с запасом, а остальным его уже не хватает. Пока дефицитное горючее доставляют в Британию, его нельзя найти днем даже с огнем на многих заправочных объектах.

Наибольший дефицит бензина есть в столице государства, на юго-востоке и других крупных городах. В общем, бензин отсутствует на почти 40% АЗС, обладающих почти двумя третями всех 8380 британских заправок.

Эту ситуацию прокомментировал британский министр предпринимательства Квази Квартенг. Он сказал, что несколько последних дней были для британцев нелегкими, потому что наблюдались немалые очереди. Но он убежден, что сейчас все под контролем и все эти процессы стабилизируются.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что будет с ценами на топливо в Украине в октябре . Эксперты озвучили для издания "Комментарии" прогноз цен на топливо в Украине на октябрь, рассказав, какие факторы могут повлиять на его удорожание или удешевление. Эксперт рынка нефтепродуктов, гендиректор ТД SunOil (сеть АЗС) Леонид Косянчук прогнозирует, что учитывая стремительный рост цен на энергоносители, ожидать снижения стоимости нефтепродуктов не приходится. По его словам, это может свидетельствовать о том, что в Европе все-таки наметились существенные успехи в борьбе с мировой пандемией и выходе экономики из рецессии.

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