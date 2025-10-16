В Великобритании подан коллективный иск против фармацевтического гиганта Johnson & Johnson (J&J). Истцы утверждают, что компания десятилетиями сознательно продавала детскую присыпку, загрязненную асбестом, и скрывала риск развития рака.

Детская присыпка Johnson & Johnson. Фото: Дэн Пелед/AAP

Иск, поданный юридической фирмой KP Law, объединяет более 3000 человек и основывается на внутренних документах компании, датируемых еще 1960 годами. В них, по словам истцов, указано, что J&J знала о наличии в тальке тремолита и актинолита, то есть минералов, которые в волокнистой форме классифицируются как асбест. Эти вещества считаются канцерогенными и могут вызвать рак.

Несмотря на эти знания, в иске говорится, что компания никогда не предупреждала потребителей о потенциальном риске, а проводила агрессивные маркетинговые кампании, позиционируя присыпку как символ безопасности и заботы о детях.

В ответ на обвинения Johnson & Johnson заявила, что ее продукция отвечает всем нормативным требованиям, не содержит асбеста и не вызывает рак. Однако продажа детской присыпки с тальком в Великобритании была приостановлена в 2023 году. Тогда компания перешла на формулу на основе кукурузного крахмала.

Также в иске упоминаются документы, которые, по словам адвокатов, свидетельствуют о многолетнем сокрытии информации.

"Наша детская присыпка содержит фрагменты талька, которые можно классифицировать как волокна. Иногда можно обнаружить следовые количества тремолита или актинолита…", — якобы говорилось во внутреннем отчете компании за 1973 год.

В иске утверждается, что даже в 2000-х годах компания обсуждала риски, связанные с использованием талька.

"Тот факт, что тальк опасен для использования на младенцах, вызывает беспокойство. Я не думаю, что мы можем продолжать называть его детской присыпкой", — говорилось в одном из внутренних писем.

В J&J отрицают связь этого письма с асбестом или раком, объясняя, что речь шла о риске удушья, о котором было указано на этикетках.

Британский иск является эхом недавнего процесса в США в отношении тальковых продуктов Johnson & Johnson. В начале октября 2025 года суд в Лос-Анджелесе обязал компанию выплатить 966 миллионов долларов семье умершей от мезотелиомы женщины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о списке западных компаний, помогающих Путину воевать против Украины. В список попала Johnson & Johnson.