У Великій Британії подано колективний позов проти фармацевтичного гіганта Johnson & Johnson (J&J). Позивачі стверджують, що компанія десятиліттями свідомо продавала дитячу присипку, забруднену азбестом, і приховувала ризик розвитку раку.

Дитяча присипка Johnson & Johnson. Фото: Ден Пелед/AAP

Позов, поданий юридичною фірмою KP Law, об’єднує понад 3000 осіб і ґрунтується на внутрішніх документах компанії, що датуються ще 1960-ми роками. У них, за словами позивачів, вказано, що J&J знала про наявність у тальку тремоліту та актиноліту, тобто мінералів, які у волокнистій формі класифікуються як азбест. Ці речовини вважаються канцерогенними і можуть спричиняти рак.

Попри ці знання, у позові йдеться, що компанія ніколи не попереджала споживачів про потенційний ризик, натомість проводила агресивні маркетингові кампанії, позиціонуючи присипку як символ безпеки й турботи про дітей.

У відповідь на звинувачення Johnson & Johnson заявила, що її продукція відповідає всім нормативним вимогам, не містить азбесту і не викликає рак. Однак, продаж дитячої присипки з тальком у Великій Британії було припинено у 2023 році. Тоді компанія перейшла на формулу на основі кукурудзяного крохмалю.

Також у позові згадуються документи, які, за словами адвокатів, свідчать про багаторічне приховування інформації.

"Наша дитяча присипка містить фрагменти тальку, які можна класифікувати як волокна. Іноді можна виявити слідові кількості тремоліту або актиноліту…", — нібито йшлося у внутрішньому звіті компанії за 1973 рік.

У позові також стверджується, що навіть у 2000-х роках компанія обговорювала ризики, пов’язані з використанням тальку.

"Той факт, що тальк небезпечний для використання на немовлятах, викликає занепокоєння. Я не думаю, що ми можемо продовжувати називати його дитячою присипкою", — йшлося в одному з внутрішніх листів.

У J&J заперечують зв’язок цього листа з азбестом чи раком, пояснюючи, що йшлося про ризик задухи, про який було вказано на етикетках.

Британський позов є відлунням нещодавнього процесу у США щодо талькових продуктів Johnson & Johnson. На початку жовтня 2025 року суд у Лос-Анджелесі зобов’язав компанію виплатити 966 мільйонів доларів родині жінки, яка померла від мезотеліоми.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про список західних компаній, які допомагають Путіну воювати проти України. У список потрапила Johnson & Johnson.