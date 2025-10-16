Чи може дитяча присипка викликати рак: тисячі людей подали до суду на відому компанію

Рубрики
У Великій Британії подано колективний позов проти фармацевтичного гіганта Johnson & Johnson (J&J). Позивачі стверджують, що компанія десятиліттями свідомо продавала дитячу присипку, забруднену азбестом, і приховувала ризик розвитку раку.
Дитяча присипка Johnson & Johnson. Фото: Ден Пелед/AAP
Позов, поданий юридичною фірмою KP Law, об’єднує понад 3000 осіб і ґрунтується на внутрішніх документах компанії, що датуються ще 1960-ми роками. У них, за словами позивачів, вказано, що J&J знала про наявність у тальку тремоліту та актиноліту, тобто мінералів, які у волокнистій формі класифікуються як азбест. Ці речовини вважаються канцерогенними і можуть спричиняти рак.
Попри ці знання, у позові йдеться, що компанія ніколи не попереджала споживачів про потенційний ризик, натомість проводила агресивні маркетингові кампанії, позиціонуючи присипку як символ безпеки й турботи про дітей.
У відповідь на звинувачення Johnson & Johnson заявила, що її продукція відповідає всім нормативним вимогам, не містить азбесту і не викликає рак. Однак, продаж дитячої присипки з тальком у Великій Британії було припинено у 2023 році. Тоді компанія перейшла на формулу на основі кукурудзяного крохмалю.
Також у позові згадуються документи, які, за словами адвокатів, свідчать про багаторічне приховування інформації.
У позові також стверджується, що навіть у 2000-х роках компанія обговорювала ризики, пов’язані з використанням тальку.
У J&J заперечують зв’язок цього листа з азбестом чи раком, пояснюючи, що йшлося про ризик задухи, про який було вказано на етикетках.
Британський позов є відлунням нещодавнього процесу у США щодо талькових продуктів Johnson & Johnson. На початку жовтня 2025 року суд у Лос-Анджелесі зобов’язав компанію виплатити 966 мільйонів доларів родині жінки, яка померла від мезотеліоми.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про список західних компаній, які допомагають Путіну воювати проти України. У список потрапила Johnson & Johnson.