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Тысячи украинских беженцев в Британии могут стать бездомными: в чем причина

Украинцы в Британии могут столкнуться жилищной проблемой

сегодня, 11:00
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Кравцев Сергей
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Тысячи украинцев, которые приехали в Великобританию в рамках правительственной программы "Жилье для Украины", являются бездомными или находятся под угрозой потери крыши над головой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Тысячи украинских беженцев в Британии могут стать бездомными: в чем причина

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Национальный аудиторский офис (NAO), который подготовил отчет об этой программе, заявил, что 4890 домохозяйств (8% от общего количества прибывших в Англию в то время) были признаны местными властями как нуждающиеся в помощи.


При этом, вероятно, речь идет о "заниженной картине", поскольку около трети местных органов власти не предоставили данных, и риск бездомности "вероятно, будет расти", отметили в NAO.                                                                

Точных данных о количестве украинцев, которые стали бездомными, не было предоставлено.

"Местные власти приняли ряд мер, чтобы защитить людей от бездомности, включая возврат спонсорских средств и поддержку для переезда в арендованное жилье, и многим будет предоставлено временное жилье на это время", – говорится в отчете.

Как сообщалось, правительство Германии в среду предложило шаги для ускорения интеграции десятков тысяч украинских беженцев на своем рынке труда, призвав компании ослабить требования к знанию немецкого языка и предложить дополнительное обучение.

Ранее страны ЕС договорились продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.

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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-putin-trying-to-temper-expectations-as-russian-operations-decrease-in-tempo-12541713
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