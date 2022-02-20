У королевы Британии обнаружили коронавирус: что известно

У Елизаветы II обнаружили коронавирусную болезнь. Представитель Букингемского дворца сообщил СМИ, что тест королевы на COVID-19 положительный. Пока она чувствует себя хорошо, у нее есть симптомы легкой простуды. Об этом пишет BBC.



Фото иллюстративное / Pixabay

Монархиня не будет уклоняться от выполнения своих обязанностей в Виндзоре в течение следующей недели. Сообщается, что она будет соблюдать рекомендации врачей.

Ранее коронавирус обнаружили у ее старшего сына принца Уэльского, который болеет уже второй раз. А вот его жена, герцогиня Корнуольская, заболела в январе 2022 впервые. Также известно, что у многих лиц из окружения королевы раньше обнаруживали коронавирус. От COVID-19 королева вакцинировалась еще в 2021 году в Сандрингем Хаусе.

В королевской семье есть свои врачи. Медик, заботящийся о здоровье королевы, Хью Томас, является консультантом больницы Святой Марии в Лондоне. Профессор Имперского колледжа Лондона Хью Томас ответственен за здоровье всей королевской семьи.

Недавно королева отметила 70-летний платиновый юбилей на троне. В преддверии которого монархиня встретилась с благотворителями на публичной акции.

Как сообщал портал "Комментарии", Елизавета II официально объявила имя следующей королевы Великобритании. Об этом говорится в сообщении Букингемского дворца, посвященном 70-летнему юбилею монарха на королевском троне. В сети раньше ходили слухи, что этот титул достанется супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон, но нет, Елизавета II хочет, чтобы титул королевы-консорта получила герцогиня Корнуольская Камилла после того, как ее сын Чарльз сойдет на престол.

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