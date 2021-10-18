Убийство депутата в Великобритании: кого уже задержали

Депутата Дэвида Эмесса в Великобритании убили 15 октября. Сейчас задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть политика. Об этом сообщает Общественное.

Убитый Девид Эмесс, фото из Twitter

По данным местной полиции, это 25-летний парень, имеющий паспорт Великобритании и кровные связи с чиновниками Сомали. Задержанный Али Харби Али оказался сыном экс-советника премьер-министра Сомали Харби Али Куллана.

За юношей давно наблюдала полиция. Предварительно известно, что ему предлагали пройти программу по дерадикализации Prevent. В полиции открыли производство по факту смерти политика, которую квалифицируют как террористический акт со стороны задержанного.



Отец парня сказал, что он расстроен и не ожидал от сына такого поступка. В прокуратуре считают, что мотивом нападения с ножом на депутата был именно экстремизм.



Напомним, что депутат встречался с избирателями в церкви, находящейся в графстве Эссекс, где на него напал 25-летний парень. Мужчине оказали медицинскую помощь и вызвали "скорую", однако ранения были смертельными.

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