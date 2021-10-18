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Убийство депутата в Великобритании: кого уже задержали

Английского депутата порезал ножом молодой человек из Сомали

сегодня, 09:15
Автор:

Козлова Альбіна

Депутата Дэвида Эмесса в Великобритании убили 15 октября. Сейчас задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть политика. Об этом сообщает Общественное.

Убийство депутата в Великобритании: кого уже задержали

Убитый Девид Эмесс, фото из Twitter

По данным местной полиции, это 25-летний парень, имеющий паспорт Великобритании и кровные связи с чиновниками Сомали. Задержанный Али Харби Али оказался сыном экс-советника премьер-министра Сомали Харби Али Куллана.

За юношей давно наблюдала полиция. Предварительно известно, что ему предлагали пройти программу по дерадикализации Prevent. В полиции открыли производство по факту смерти политика, которую квалифицируют как террористический акт со стороны задержанного.

Отец парня сказал, что он расстроен и не ожидал от сына такого поступка. В прокуратуре считают, что мотивом нападения с ножом на депутата был именно экстремизм.

Напомним, что депутат встречался с избирателями в церкви, находящейся в графстве Эссекс, где на него напал 25-летний парень. Мужчине оказали медицинскую помощь и вызвали "скорую", однако ранения были смертельными.

Как сообщал портал "Комментарии", в университете США произошла стрельба. В университете Гремблинга, где проходила встреча выпускников, началась стрельба. Личность злоумышленника пока не установлена, сотрудники полиции продолжают поиски и выясняют обстоятельства происшествия.

Также мы писали, что англичане распивали пиво на могилах. Через традиционный фестиваль вспыхнул скандал. Фотографии англичан, сидящих на кладбище и распивающих пиво, возмутили пользователей соцсетей. За поведение англичан извинился настоятель церкви, на территории которой проходил традиционный фестиваль пива.


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Источник: https://hromadske.ua/posts/zatrimanij-za-pidozroyu-v-ubivstvi-deputata-u-velikij-britaniyi-sin-kolishnogo-radnika-premyer-ministra-somali
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