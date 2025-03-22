Удалось ли главному аэропорту Британии «Хитроу» возобновить работу: детали

Крупнейший аэропорт Лондона и Британии "Хитроу" постепенно возобновляет работу. Работа одного из самых загруженных в мире аэропорта была нарушена из-за пожара на подстанции, которая обеспечивает аэропорт электричеством.

Аэропорт «Хитроу». Фото из открытых источников

Ранее сообщалось, что "Хитроу" будет закрыт в течение всего дня в пятницу, но экстренные службы сработали эффективнее, чем ожидалось.

В пятницу вечером разрешение на вылет получили восемь самолетов – все выполняли дальнемагистральные рейсы.

Первые самолеты начали прибывать в Хитроу в 04:45 субботы. Вместе с тем девять рейсов, которые должны были прибыть в Хитроу в субботу утром, отменены.

По оценке British Airways, в субботу будут выполнены 85% запланированных рейсов, но с задержками.

Причина пожара неизвестна, к расследованию подключилась контртеррористическая полиция.

Международная ассоциация грузовых авиаперевозчиков раскритиковала руководство "Хитроу" за то, что у него не оказалось запасного рабочего плана на случай экстренной ситуации.

В заявлении компании National Grid, занимавшейся устранением последствий пожара, говорится, что была произведена перенастройка сети от пострадавшей подстанции, что позволило восстановить подачу электричества потребителям, в том числе и в аэропорт "Хитроу".

Последний раз "Хитроу" полностью закрывался в 2010 году – из-за извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, который выбросил огромный столб пепла на много километров в атмосферу.

Отметим, аэропорт закрыли в ночь на пятницу в связи с пожаром на электрической подстанции, питающей аэропорт. В результате пожара в районе Хейс на западе Лондона тысячи домов остались без электричества, около 150 человек были эвакуированы. Около 9:00 по местному времени пожарная служба Лондона сообщила, что пожар на электроподстанции в Хейсе удалось взять "под контроль". В тушении огня принимают участие около 70 пожарных. Также в сообщении пожарной службы говорится, что на подстанции загорелся трансформатор.



