Удары вглубь РФ: стало известно, предоставила ли разрешение Британия

Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что после встречи британского премьера с президентом Украины Владимиром Зеленским позиция Лондона по использованию ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow для ударов вглубь РФ остается неизменной.

Украина договаривается о разрешении на удары вглубь РФ. Фото из открытых источников

При этом представитель заявил, что Украина имеет право, при определенных обстоятельствах, наносить удары по целям на территории России.

"Очевидно, что мы хотим поставить Украину в сильнейшую позицию. Но ни одна война никогда не была выиграна одним оружием. Что касается конкретно Storm Shadow, то позиция правительства Великобритании по использованию ракет большой дальности не изменилась", — заявил представитель Кира Стармера.

Владимир Зеленский и Кир Стармер также обсудили поддержку, которая потребуется Украине в войне с Россией в ближайшие месяцы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что группа российских захватчиков на бронетехнике прорвалась в город Селидово в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". По словам офицера ВСУ, у россиян нет шансов закрепиться в Селидово, поскольку украинская армия занимается ликвидацией противника. "Группа российских окупантов на БТР-ах залетела в Селидово. Смертники пролетели "на дурочку". Наши ребята работают над их уничтожением. Назад у них дороги уже нет. Также у них нет возможности добиться успеха в городе", — рассказал военнослужащий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские власти могут быть заинтересованы в запуске избирательного процесса до завершения активных боевых действий, заявил политолог Алексей Кошель. По его мнению, до завершения активной фазы боевых действий в Украине невозможно провести выборы. "По состоянию на сегодняшний день просто абсурдно говорить о возможности проведения избирательной кампании в Покровске или даже Запорожье. От окончания войны до голосования должно пройти как минимум полгода. Это время нужно хотя бы для упорядочения государственного реестра избирателей", — отметил политолог.