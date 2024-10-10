Удары вглубь РФ: стало известно, предоставила ли разрешение Британия

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Марьян Ощановский
Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что после встречи британского премьера с президентом Украины Владимиром Зеленским позиция Лондона по использованию ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow для ударов вглубь РФ остается неизменной.
Украина договаривается о разрешении на удары вглубь РФ. Фото из открытых источников
При этом представитель заявил, что Украина имеет право, при определенных обстоятельствах, наносить удары по целям на территории России.
Владимир Зеленский и Кир Стармер также обсудили поддержку, которая потребуется Украине в войне с Россией в ближайшие месяцы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что группа российских захватчиков на бронетехнике прорвалась в город Селидово в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". По словам офицера ВСУ, у россиян нет шансов закрепиться в Селидово, поскольку украинская армия занимается ликвидацией противника. "Группа российских окупантов на БТР-ах залетела в Селидово. Смертники пролетели "на дурочку". Наши ребята работают над их уничтожением. Назад у них дороги уже нет. Также у них нет возможности добиться успеха в городе", — рассказал военнослужащий.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские власти могут быть заинтересованы в запуске избирательного процесса до завершения активных боевых действий, заявил политолог Алексей Кошель. По его мнению, до завершения активной фазы боевых действий в Украине невозможно провести выборы. "По состоянию на сегодняшний день просто абсурдно говорить о возможности проведения избирательной кампании в Покровске или даже Запорожье. От окончания войны до голосования должно пройти как минимум полгода. Это время нужно хотя бы для упорядочения государственного реестра избирателей", — отметил политолог.
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