Угроза со стороны РФ нарастает: к чему призвал главнокомандующий ВС Британии

Великобритании необходимо существенно усилить подготовку к возможному военному противостоянию, прежде всего с учётом растущих рисков со стороны России. С таким предупреждением выступил главнокомандующий вооружёнными силами страны Ричард Нейтон.

Ричард Нейтон. Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters, соответствующее заявление он сделал в понедельник, 15 декабря, во время своей ежегодной программной лекции. По словам Нейтона, Соединённое Королевство пока не ощущает российскую угрозу "настолько остро", как многие европейские союзники, которые уже пошли на увеличение оборонных закупок, а в ряде случаев даже вернулись к элементам национальной военной службы.

Главком подчеркнул, что российское руководство открыто демонстрирует стремление подорвать единство Североатлантического альянса. По его словам, в Москве ясно дали понять, что намерены бросить вызов НАТО, ослабить и разделить его, а в перспективе – уничтожить альянс. В этих условиях союзники Великобритании уже осознают, что уровень угрозы для НАТО и самой страны продолжает расти.

Нейтон отметил, что без повышения осведомлённости общества и откровенного обсуждения рисков государство не может рассчитывать на готовность правительства, граждан и промышленности действовать и нести необходимые финансовые затраты. Он подчеркнул, что, хотя главной целью остаётся предотвращение войны, страна должна активнее готовиться к худшим сценариям.

Речь идёт, в частности, о расширении набора в регулярную армию и резерв, развитии оборонной промышленности для пополнения запасов и перевооружения, а также формировании кадровых и технологических компетенций, необходимых для оборонного сектора.

В завершение Нейтон заявил, что в случае угрозы каждому найдётся своя роль – как на производстве, так и на службе. По его словам, обществу важно понимать меняющийся характер угроз и необходимость действовать на опережение, даже если это потребует серьёзных жертв.

