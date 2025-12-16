Загроза з боку РФ наростає: до чого закликав головнокомандувач ЗС Британії

Великій Британії необхідно суттєво посилити підготовку до можливого військового протистояння, насамперед з урахуванням зростаючих ризиків з боку Росії. З таким попередженням виступив головнокомандувач збройних сил країни Річард Нейтон.

Річард Нейтон. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, відповідну заяву він зробив у понеділок, 15 грудня, під час своєї щорічної програмної лекції. За словами Нейтона, Сполучене Королівство поки що не відчуває російську загрозу "настільки гостро", як багато європейських союзників, які вже пішли на збільшення оборонних закупівель, а часом навіть повернулися до елементів національної військової служби.

Головком наголосив, що російське керівництво відкрито демонструє прагнення підірвати єдність Північноатлантичного альянсу. За його словами, у Москві ясно дали зрозуміти, що мають намір кинути виклик НАТО, послабити та розділити його, а в перспективі – знищити альянс. У цих умовах союзники Великобританії вже усвідомлюють, що рівень загрози для НАТО та самої країни продовжує зростати.

Нейтон зазначив, що без підвищення обізнаності суспільства та відвертого обговорення ризиків держава не може розраховувати на готовність уряду, громадян та промисловості діяти та нести необхідні фінансові витрати. Він підкреслив, що хоча головною метою залишається запобігання війні, країна повинна активніше готуватися до гірших сценаріїв.

Йдеться, зокрема, про розширення набору в регулярну армію та резерв, розвиток оборонної промисловості для поповнення запасів та переозброєння, а також формування кадрових та технологічних компетенцій, необхідних для оборонного сектору.

На завершення Нейтон заявив, що у разі загрози кожному знайдеться своя роль як на виробництві, так і на службі. За його словами, суспільству важливо розуміти зміну характеру загроз і необхідність діяти на випередження, навіть якщо це вимагатиме серйозних жертв.

