Украина может оказаться в центре нового союза во главе с Британией: эксперты оценили вероятность

Великобритания работает над развитием новых трехсторонних связей с Украиной и Польшей. Об этом заявила во время речи в Сиднейском Lowy Institute министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Заявление сделано на фоне увеличения военной поддержки Украины со стороны Великобритании – и ужесточении риторики англичан касательно РФ. О чем говорит такая политика Великобритании? Почему это важно для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Флаги Украины и Великобритании. Фото: Интерфакс

Британия подкрепляет свою риторику о поддержке Украины в противостоянии российской агрессии – конкретными действиями

Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков подчеркивает, что британское правительство проявляет редкостное, как по нынешним временам, качество. А именно – пытается придерживаться на практике того, что прописано в стратегических правительственных документах.

"В марте 2021-го в Британии вышел общеправительственный стратегический документ, где четко было сказано: несмотря на выход из Европейского союза, а также на то, что Британия не является сверхдержавой (имеет всего 2% мирового ВВП), она будет играть активную роль на международной арене в ракурсе формирования нового миропорядка. В том числе – противодействовать политике ревизионизма в Евразии. Причем как на основе существующих форматов, так и с помощью неких новых механизмов", – отмечает аналитик.

По его мнению, всё, что Великобритания делает в последнее время по отношению к украино-российскому конфликта – прекрасно укладывается в соответствующий документ.

"При этом я бы не называл союзом идею о развитии новых трехсторонних связей между Великобританией, Украиной и Польшей. Это скорее консультативный, координационный механизм. Союз – это формальные обязательства защищать другую сторону в случае, если на нее нападут. Великобритания не демонстрирует готовности предоставлять такие обязательства. К тому же, у нее такого потенциала, чтобы ответить на эскалацию по периметру украино-российской границы", – поясняет Николай Белесков.

При этом, акцентирует он, Британия подкрепляет свою риторику о поддержке Украины в противостоянии российской агрессии – конкретными действиями. В их числе – оперативные поставки в Украину из Великобритании на этой неделе 2 тысячи противотанковых гранатометов NLAW.

"Это значительно увеличивает цену для РФ за возможное расширение масштабов агрессии, – уверен аналитик. – К тому же, помогает не только действовать в рамках очерченной стратегии, но и делать это на контрасте с Европейским союзом. Который проявляет куда большую сдержанность (за исключением ряда страна Восточной Европы) в поддержке Украины в противостоянии с Россией. А Великобритания, вышедшая из ЕС, демонстрирует преимущества того, что ни с кем не согласовывают свои действия, проводя их быстро и решительно. Похоже, кейс украино-российского противостояния, похоже, выбран правительством Великобритании как один из ключевых в их внешней политике. Чтобы продемонстрировать новое качество Брексита и показать себя в новом свете".

Николай Белесков предполагает, что такие действия Великобритании могут сыграть определенную роль, чтобы предотвратить расширение масштабов российской агрессии против Украины.

"Особенно, если Великобритания не ограничится, к примеру, только этим трехсторонним механизмом (Лондон-Варшава-Киев), а речь пойдет о консультациях, к примеру, на уровне Великобритания-Бухарестская девятка-Украина. Это уже будет выглядеть как ситуативная коалиция, – отмечает аналитик. – Хотелось бы, конечно, параллельно с такими действиями Великобритании, видеть увеличение поддержки и со стороны США. Но Штаты пока стараются делать больший упор на угрозы санкций и риторическую, а также точечную поддержку. Также важны подключение не только Польши, но и других стран Восточной Европы к более активному противостоянию российской агрессии".

Великобритания, пользуясь возможностью, начинает активно продвигать свой проект Триморье

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов уверен, что мы видим одно из первых ярких проявлений имперского проекта Великобритании – первого после выхода из Евросоюза.

"21-й век – век империй. Каждая крупная страна пытается восстановить свои имперские амбиции. И Великобритании, пользуясь возможностью, начинает активно продвигать свой проект Триморье", – отмечает Олег Жданов.

Отметим, что "Инициатива трех морей" (ИТМ), также известная как "Балто-Адриато-Черноморская инициатива" (БАЧИ) или "Триморье", представляет собой объединение 12 государств Европейского союза, расположенных в Центральной и Восточной Европе. Территория стран-участниц имеет выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям. В ИТМ на данный момент входят Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония.

"Но ось строится явно чуть длиннее, а именно – Лондон-Анкара, – считает Олег Жданов. И к ней могут примкнуть также Украина, Грузия и Азербайджан. Если Лондону эту удастся, то окажется, что между Европой и Азией существует своеобразный таможенный барьер".

По мнению эксперта, это важный союз, который может полностью разместить стратегический расклад на Евро-Азиатском континенте. И речь тут точно не только об Украине и Польше.

"Это делается не в противовес США, которые также активно крепят связи и с Украиной, и с Польшей. Ведь и Британия, и Штаты – страны англо-саксонского клуба. Поэтому, думаю, действия согласованы. Просто британцы берут на себя основную роль в плане создания нового союза", – поясняет Олег Жданов.

Он уверен, что Украина получает сплошные выгоды от вероятного нового объединения.

"Речь идет о выстраивании новой системы коллективной безопасности. Любой договор о том или ином союзе обязательно включает вопросы безопасности, – подчеркивает эксперт. – Второе – мы получаем экономическую связку со странами, которые войдут в союз. Что дает возможность развиваться в коллективном экономическом сообществе (а это всегда намного легче и проще, чем выживать в одиночку). И с РФ разговаривать будут уже не Украина один на один, а страны нового союза, нового объединения, как бы его не назвали. А, как известно, "гуртом и батька легше бити". Еще одна аналогия – известная притча о прутиках, которые по одному сломать можно, а если она вместе в условном венике – то практически невозможно".

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