Украина может потерять главного союзника: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина может потерять главного союзника: что произошло

Премьер Кир Стармер оказался в эпицентре политического шторма, который может стоить ему должности и изменить курс Лондона

5 февраля 2026, 07:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина рискует ослабить поддержку одного из ключевых союзников на фоне масштабного политического кризиса в Великобритании, развернувшегося вокруг премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщает Bloomberg, анализируя ситуацию по состоянию на 5 февраля 2026 года.

Украина может потерять главного союзника: что произошло

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: из открытых источников

По данным издания, позиции Стармера сейчас слабее, чем за все 18 месяцев его пребывания у власти. Поводом для кризиса стало признание премьера в парламенте: он знал о связях Питера Мандельсона с Джеффри Эпштейном еще до назначения того послом Великобритании в США. Это заявление вызвало шок даже среди ближайших соратников главы правительства.

Скандал быстро перерос во внутрипартийный бунт. Депутаты от Лейбористской партии отказались поддержать премьера и вместе с оппозицией потребовали обнародовать документы, связанные с назначением Мандельсона. В рядах лейбористов все громче звучат заявления о том, что "дни Стармера сочтены".

Ситуацию усугубило начало полицейского расследования в отношении Мандельсона. Его подозревают в возможной передаче конфиденциальной информации Эпштейну, в том числе данных о финансовом кризисе 2008 года. 

Сам Стармер, продвигавший это назначение по рекомендации главы своего аппарата, теперь воспринимается как политик, допустивший фатальную ошибку.

Кризис развивается на фоне рекордно низких рейтингов премьера и приближающихся местных выборов в мае 2026 года, которые могут стать для него последними. Аналитики предупреждают: путь от политической нестабильности до неизбежной отставки в Британии обычно бывает очень коротким.

Читайте также на портале "Комментарии" — придется еще подождать: Зеленский назвал год, когда может быть завершена война.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-04/starmer-premiership-in-crisis-after-day-of-drama-in-parliament
