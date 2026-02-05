Україна може втратити головного союзника: що сталося

Україна ризикує послабити підтримку одного з ключових союзників на тлі масштабної політичної кризи у Великій Британії, що розгорнулася навколо прем'єр-міністра Кіра Стармера. Про це повідомляє Bloomberg, аналізуючи ситуацію на 5 лютого 2026 року.

За даними видання, позиції Стармера зараз слабші, ніж за всі 18 місяців його перебування при владі. Приводом для кризи стало визнання прем'єра в парламенті: він знав про зв'язки Пітера Мандельсона з Джеффрі Епштейном ще до того призначення послом Великобританії в США. Ця заява викликала шок навіть серед найближчих соратників глави уряду.

Скандал швидко переріс у внутрішньопартійний бунт. Депутати від Лейбористської партії відмовилися підтримати прем'єра і разом із опозицією вимагали оприлюднити документи, пов'язані з призначенням Мандельсона. У лавах лейбористів все голосніше звучать заяви про те, що "дні Стармера вважаються".

Ситуацію посилило початок поліцейського розслідування щодо Мандельсона. Його підозрюють у можливій передачі конфіденційної інформації Епштейну, зокрема даних про фінансову кризу 2008 року.

Сам Стармер, який просував це призначення за рекомендацією глави свого апарату, тепер сприймається як політик, який припустився фатальної помилки.

Криза розвивається на тлі рекордно низьких рейтингів прем'єра і місцевих виборів, що наближаються, у травні 2026 року, які можуть стати для нього останніми. Аналітики попереджають: шлях від політичної нестабільності до неминучої відставки в Британії зазвичай дуже короткий.

