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Украина жестко "отблагодарила" Стармера за помощь в войне: раскрыты детали шокирующего замысла

Он был признан виновным по двум эпизодам обвинения

19 июня 2026, 17:15
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Клименко Елена

В Великобритании суд вынес приговор гражданину Украины, который был признан причастным к ряду умышленных поджогов имущества, связанного с премьер-министром страны Киром Стармером. По результатам рассмотрения дела он приговорен к семилетнему сроку заключения. Об этом сообщает Reuters.

Украина жестко "отблагодарила" Стармера за помощь в войне: раскрыты детали шокирующего замысла

Фото: из открытых источников

Следствие установило, что инциденты происходили в течение пяти дней в мае 2025 года. За это время стражи порядка несколько раз реагировали на сообщения о пожарах в различных объектах в Лондоне и его окрестностях. Среди них – дом на севере столицы, который имеет связь со Стармером, а также другая недвижимость, где он раньше проживал и где на момент событий находилась его родственница. Отдельно зафиксировано воспламенение автомобиля Toyota, ранее использовавшегося политиком.

В ходе расследования полиция вышла на 22-летнего Романа Лавриновича, которого считают исполнителем серии поджогов. В лондонском суде Олд-Бейли 15 июня его признали виновным по двум эпизодам поджога, которые были совершены способом, опасным для жизни людей. Кроме него, по делу фигурировал 27-летний гражданин Румынии Станислав Карпюк, родившийся в Украине. Его также осудили за участие в сговоре с целью организации поджогов.

Прокуроры заявили, что обвиняемому предлагали денежное вознаграждение из-за уведомления в Telegram. По их словам, неизвестный аккаунт, контактировавший с Лавриновичем, использовал как украинский, так и русский языки. При этом следствие не раскрыло, кто именно мог стоять за этими договоренностями или была ли это организованная структура. Сам подсудимый в суде утверждал, что не отдавал себе отчет, против кого направлены его действия.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинские силы безопасности и обороны смогли выявить недостатки в системе противовоздушной обороны Российской Федерации, что, по мнению народного депутата от фракции "Слуга народа" и члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, может нанести удары по Москве и Московскому. Об этом он рассказал 18 июня в интервью "Апостроф TV".



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