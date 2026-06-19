Україна жорстко "віддячила" Стармеру за допомогу у війні: розкрито деталі шокуючого задуму

У Великій Британії суд виніс вирок громадянину України, якого визнали причетним до низки навмисних підпалів майна, пов’язаного з прем’єр-міністром країни Кіром Стармером. За результатами розгляду справи його засуджено до семирічного терміну ув’язнення. Про це повідомляє Reuters.

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Слідство встановило, що інциденти відбувалися протягом п’яти днів у травні 2025 року. За цей час правоохоронці кілька разів реагували на повідомлення про пожежі у різних об’єктах у Лондоні та його околицях. Серед них — будинок на півночі столиці, який має зв’язок зі Стармером, а також інша нерухомість, де він раніше проживав і де на момент подій перебувала його родичка. Окремо зафіксовано займання автомобіля Toyota, який раніше використовувався політиком.

Під час розслідування поліція вийшла на 22-річного Романа Лавриновича, якого вважають виконавцем серії підпалів. У лондонському суді Олд-Бейлі 15 червня його визнали винним за двома епізодами підпалу, що були здійснені у спосіб, небезпечний для життя людей. Окрім нього, у справі фігурував 27-річний громадянин Румунії Станіслав Карпюк, який народився в Україні. Його також засудили за участь у змові з метою організації підпалів.

Прокурори заявили, що обвинуваченому пропонували грошову винагороду через повідомлення в Telegram. За їхніми словами, невідомий акаунт, який контактував із Лавриновичем, використовував як українську, так і російську мови. При цьому слідство не розкрило, хто саме міг стояти за цими домовленостями або чи була це організована структура. Сам підсудний у суді стверджував, що не усвідомлював, проти кого спрямовані його дії.

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