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Украине пора пересмотреть мобилизацию: экс-глава Минобороны Великобритании дал совет Зеленскому

Экс-министр обратил внимание, что средний возраст украинских солдат на фронте превышает 40 лет

сегодня, 09:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес вновь заявил о себе. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского усилить мобилизацию и активнее рекрутировать молодежь. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Daily Telegraph", цитируя слова экс-министра.

Украине пора пересмотреть мобилизацию: экс-глава Минобороны Великобритании дал совет Зеленскому

Бен Уоллес. Фото: из открытых источников

"Средний возраст солдат на фронте – 40. Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего, но россия тайно мобилизует всю страну. Возможно, пора переоценить масштабы украинской мобилизации", — предложил экс-глава Минобороны Британии.


Стоит отметить, что перед своей отставкой с поста главы Минобороны Великобритании Бен Уоллес отметился скандальным заявлением о том, что Украине нужно быть более благодарной Великобритании за оказанную поддержку во время войны с Россией. Тогда это высказывание вызвало резонанс в соцсетях. Позже Бен Уоллес заявил, что его слова относительно "поддержки Украины" вызвали большой резонанс, но все же они были вырваны из контекста. При этом экс-министр подчеркнул, что он лично будет и дальше делать все возможное, чтобы поддержка Украины не только не ослабевала, но и усиливалась.

Тогда на скандальное заявление пришлось лично отреагировать президенту Зеленскому. Он заявил, что люди в Британии, действительно, всегда поддерживали украинцев и украинский народ за это очень благодарен. В то же время, отметил президент, ему непонятно, что именно имел ввиду Уоллес, когда говорил о недостаточной поддержке.

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Обсуждения

Ігор

сегодня, 09:14

Натовпи розбещених молодиків вже не знають як нудьгою впоратись. Та й ризик дуже невеликий 1 до 10. Яка буде користь від тих хто роки витрачає даремно? На поліцейських нападати? Це ще одна причина провалу.


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