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Уоллес объяснил свои слова о "благодарности Украины"

Своим постом Уоллес собрал сотни комментариев благодарности

сегодня, 16:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его слова относительно "поддержки Украины" вызвали большой резонанс, но все же они были вырваны из контекста. При этом министр подчеркнул, что он лично будет и дальше делать все возможное, чтобы поддержка Украины не только не ослабевала, но и усиливалась. Как передает портал "Комментарии", об этом Уоллес написал у себя в Facebook.

Уоллес объяснил свои слова о "благодарности Украины"

Бен Уоллес. Фото: Getty Images

Глава Минобороны Великобритании напомнил, что он с первых дней полномасштабной войны включился в поддержку Украине, делал все, что от него зависит, чтобы помочь Киеву выстоять. Сейчас же, отметил Бен Уоллес, своими словами он попытался подчеркнуть необходимость для Украины иногда признавать, что не все союзники сегодня имеют такие возможности, как Лондон. Не в каждой стране, которая сегодня помогает Украине выстоять против российской агрессии есть общая позиция парламентов, правительств и большинства граждан. Великобритании в этом плане проще, ведь граждане поддерживают украинцев, требуют усиливать эту поддержку.


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"Мои комментарии стремились показать то, что важно помнить, что не нужно разговаривать с самими собой, а нужно прилагать усилия, чтобы достучаться до других граждан, которых все еще нужно убедить. Комментарии об "Amazon" были сделаны в прошлом году, чтобы подчеркнуть, что отношения Британии с Украиной являются не "транзакционными", а скорее "партнерскими", − заявил Уоллес.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский ответил на упреки Уоллеса и попросил Резникова поблагодарить.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорят упреки президента Зеленского в адрес союзников – могло ли это изменить итоговое решение НАТО.




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