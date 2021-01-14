kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.01.2021

BTC/USD

37856.79

ETH/USD

1121.88

LTC/USD

147.19

НБУ 14.01.2021

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Великобритания Умер один из богатейших людей Великобритании
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер один из богатейших людей Великобритании

Миллиардер скончался на 87-ом году жизни вследствие длительной болезни

сегодня, 08:43
Автор:

Елизавета Черных

На 87-ом году жизни остановилось сердце британского миллиардера и совладельца одной из наиболее популярных газет в стране Daily Telegraph — Дэвида Баркли. Он скончался вследствие длительной болезни. Именно в Daily Telegraph и сообщили о смерти миллиардера.

Умер один из богатейших людей Великобритании

Умер миллиардер Дэвид Баркли - фото из открытых источников

Как известно, Дэвид Баркли со своим братом-близнецом Фредериком учредили бизнес-империю, которая занималась люксовыми объектами недвижимости и ретейлом. В 2020 году состояние братьев Баркли Forbes оценивал в 4,3 миллиарда долларов. 

Соболезнования в связи со смертью миллиардера выразил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Как написал политик в своем твиттере, Баркли "спас великую газету, создал тысячи рабочих мест в Британии, страстно верил в независимость этой страны и в то, чего она может достичь".

Братья начали заниматься бизнесом в сфере недвижимости еще с 1960-х годов, а вскоре преуспели и в гостиничном. За десять лет во владении Баркли оказались 15 отелей. В 2004 году они приобрели холдинг Telegraph Media Group, куда, в частности, входит и газета Daily Telegraph.

Напомним, что ранее стало известно о смерти миллиардера, исполнительного директора Las Vegas Sands, которая владеет казино в Лас-Вегасе и Макао, Шелдона Адельсона. Согласно официальным данным, причиной, по которой оборвалась жизнь 87-летнего миллиардера, стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что умер популярный советский и российский актер театра и кино Денис Карасев. Жизнь артиста оборвалась на 58-ом году жизни вследствие сердечной недостаточности. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/obituaries/2021/01/12/sir-david-barclay-telegraph-owner-twin-frederick-built-vast/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ