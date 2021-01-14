Умер один из богатейших людей Великобритании

На 87-ом году жизни остановилось сердце британского миллиардера и совладельца одной из наиболее популярных газет в стране Daily Telegraph — Дэвида Баркли. Он скончался вследствие длительной болезни. Именно в Daily Telegraph и сообщили о смерти миллиардера.

Умер миллиардер Дэвид Баркли - фото из открытых источников

Как известно, Дэвид Баркли со своим братом-близнецом Фредериком учредили бизнес-империю, которая занималась люксовыми объектами недвижимости и ретейлом. В 2020 году состояние братьев Баркли Forbes оценивал в 4,3 миллиарда долларов.

Соболезнования в связи со смертью миллиардера выразил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Как написал политик в своем твиттере, Баркли "спас великую газету, создал тысячи рабочих мест в Британии, страстно верил в независимость этой страны и в то, чего она может достичь".

Братья начали заниматься бизнесом в сфере недвижимости еще с 1960-х годов, а вскоре преуспели и в гостиничном. За десять лет во владении Баркли оказались 15 отелей. В 2004 году они приобрели холдинг Telegraph Media Group, куда, в частности, входит и газета Daily Telegraph.

Напомним, что ранее стало известно о смерти миллиардера, исполнительного директора Las Vegas Sands, которая владеет казино в Лас-Вегасе и Макао, Шелдона Адельсона. Согласно официальным данным, причиной, по которой оборвалась жизнь 87-летнего миллиардера, стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что умер популярный советский и российский актер театра и кино Денис Карасев. Жизнь артиста оборвалась на 58-ом году жизни вследствие сердечной недостаточности.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!