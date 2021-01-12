kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.01.2021

BTC/USD

33893.83

ETH/USD

1052.37

LTC/USD

136.42

НБУ 12.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США В США умер «кошелек Трампа», миллиардер Шелдон Адельсон
commentss НОВОСТИ Все новости

В США умер «кошелек Трампа», миллиардер Шелдон Адельсон

Причиной, по которой оборвалась жизнь 87-летнего миллиардера, стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием

сегодня, 17:30
Автор:

Елизавета Черных

Стало известно о смерти миллиардера, исполнительного директора Las Vegas Sands, которая владеет казино в Лас-Вегасе и Макао, Шелдон Адельсон. Согласно официальным данным, причиной, по которой оборвалась жизнь 87-летнего миллиардера, стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием. Об этом сообщили сотрудники Las Vegas Sands. 

В США умер «кошелек Трампа», миллиардер Шелдон Адельсон

Умер миллиардер Шелдон Адельсон - фото из открытых источников

По информации издания Las Vegas Review Journal, Адельсон боролся с онкологией - неходжкинской лимфомой — с 2019 года, а в начале января наступившего года, миллиардер взял больничный для прохождения необходимых медицинских процедур.

По данным журнала Forbes, Адельсон владел состоянием в размере 35 миллиардов долларов. Его неоднократно называли "кошельком Дональда Трампа", потому как миллиардер пожертвовал Республиканской партии более 400 миллионов долларов во время избирательной кампании в 2020 году. 

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-младший называл скончавшегося миллиардера "американским патриотом, щедрым благотворителем и решительным сторонником Израиля".

Шелдон Адельсон будет похоронен в Израиле, на родине его супруги.

Напомним, что стало известно о смерти популярного 84-летнего американского актера Джона Райли. Причина смерти пока неизвестна. Прославившись благодаря роли в одной из самых популярных американских мыльных опер "Главный госпиталь", Джон Райли стал одним из наиболее узнаваемых актеров США. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало о том, что скончался заслуженный артист Украины Владимир Коциловский. Его сердце остановилось на 60 году жизни. Известно, что в осени прошлого года Коциловский лечился в областной клинической больнице. Врачи поставили ему диагноз миелофиброза. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.prnewswire.com/news-releases/las-vegas-sands-announces-passing-of-company-founder-and-industry-changing-entrepreneur-sheldon-g-adelson-301206127.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ