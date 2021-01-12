В США умер «кошелек Трампа», миллиардер Шелдон Адельсон

Стало известно о смерти миллиардера, исполнительного директора Las Vegas Sands, которая владеет казино в Лас-Вегасе и Макао, Шелдон Адельсон. Согласно официальным данным, причиной, по которой оборвалась жизнь 87-летнего миллиардера, стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием. Об этом сообщили сотрудники Las Vegas Sands.

Умер миллиардер Шелдон Адельсон - фото из открытых источников

По информации издания Las Vegas Review Journal, Адельсон боролся с онкологией - неходжкинской лимфомой — с 2019 года, а в начале января наступившего года, миллиардер взял больничный для прохождения необходимых медицинских процедур.

По данным журнала Forbes, Адельсон владел состоянием в размере 35 миллиардов долларов. Его неоднократно называли "кошельком Дональда Трампа", потому как миллиардер пожертвовал Республиканской партии более 400 миллионов долларов во время избирательной кампании в 2020 году.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-младший называл скончавшегося миллиардера "американским патриотом, щедрым благотворителем и решительным сторонником Израиля".

Шелдон Адельсон будет похоронен в Израиле, на родине его супруги.

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