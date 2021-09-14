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Умерла мать Бориса Джонсона

Женщина мирно скончалась в госпитале в Лондоне

сегодня, 03:15
Автор:

Ольга Чародий

Мать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Шарлотта Джонсон Уол умерла в возрасте 79 лет. Об этом информирует Sky News. По данным СМИ, она мирно скончалась в госпитале в Лондоне. Но при этом причина смерти не называется.

Умерла мать Бориса Джонсона

Борис Джонсон - фото из открытых источников

Заметим, что мать британского премьера страдала от болезни Паркинсона.


Она была художницей, но из-за болезни ей стало сложно продолжать заниматься любимым делом.СМИ напомнили, что Борис Джонсон однажды назвал свою мать высшим авторитетом в семье и считал, что она привила ему идею ценности каждой человеческой жизни. 


Как сообщали ранее британская королевская семья и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудили многочисленные шутки в сторону чернокожих игроков сборной Англии после финала чемпионата Европы против Италии. Об этом сообщает TV 2 Sport. Принц Ульям в своем Twitter заявил, о неприемлемости того, чтобы игроки национальной команды терпели "отвратительное поведение" от своих фанатов. По его словам все участники интернет-травли должны понести ответственность. "Английская команда заслуживает того, чтобы ее называли героями, а не подвергали расизму в социальных сетях. 


Виновным в таком ужасном поведении должно быть стыдно", — отреагировал на ситуацию премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Нападкам со стороны недовольных фанатов английской сборной в своих профилях в социальных сетях подверглись три чернокожих игрока, которые подряд не забили решающие пенальти на Евро-2020: Маркус Рэшфорд, Джадон Санчо и Букайо Сака. Как известно, они получали в личные сообщения свои фотографии с банановыми и обезьяньими эмоджи, которые иногда сопровождались гневными комментариями.



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Источник: https://news.sky.com/story/boris-johnsons-mother-charlotte-johnson-wahl-dies-aged-79-12407469
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