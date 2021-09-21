В 2022 году мемуары принца Гарри выйдут на украинском языке одновременно с мировой премьерой

Герцог Сасакський заключил соглашение с американским издательством Penguin Random House на публикацию мемуаров. Ожидается, что книгу выпустят в конце 2022 года. Все заработанные деньги пойдут на благотворительность. В Украине ее выдаст издательство "Лаборатория". Она выйдет вместе с международным релизом.

Принц Гарри, фото с открытых источников

"В отборе (конкурсе) к изданию украинской версии приняло участие 7 участников и первыми оказались мы", — пишет директор "Лаборатории" Антон Мартынов.

Герцог Сасакський заключил соглашение с американским издательством Penguin Random House на публикацию мемуаров. Ожидается, что книгу выпустят в конце 2022 года. Все заработанные деньги пойдут на благотворительность.

Принц Гарри отметил, что будет писать мемуары не с точки зрения принца, которым родился, а с точки зрения человека, которым стал. Он пообещал, что в книге будут истории о взлетах и падениях, ошибки и полученные уроки.



"Я глубоко благодарен за возможность поделиться тем, что узнал за свою жизнь, и очень рад, что люди прочитают точную и полностью правдивую рассказ о моей жизни из первых уст", — добавил принц Гарри, пишет The Guardian.

По словам издателей, мемуары охватят период с детства герцога Сасакського до наших дней. Он расскажет о службе в Афганистане, а также о своей роли мужа и отца.

Недавно стало известно, что Меган Маркл выпустит детскую книгу "Лавка". Она об отношениях принца Гарри и сына Арчи. Об этом она рассказала на сайте благотворительной организации Archewell. В заявлении указано, что "Лавка" началась из стихотворения, которое она написала мужу ко Дню отца, через месяц после рождения сына Арчи.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что вышел трейлер фильма в принц Гарри и Меган Маркл .



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