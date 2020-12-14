В Англии зафиксировали случаи инфицирования новым штаммом коронавируса - число заболевших неуклонно растет

Власти Соединенного королевства Великобритании сообщили мировой общественности о выявлении нового штамма коронавируса на юго-востоке страны. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на выступление Министра здравоохранения Туманного Альбиона господина Мэтта Генкока.

По словам британского чиновника, подчиненное ему ведомство выявило новый тип вируса. Очаг вспышки нового штамма зафиксирован на юго-востоке Англии. Новый коронавирус обладает большей заразностью, а соответственно, быстрее распространяется. На данный момент выявлено уже более 1 тыс. случаев заболевания и число больных постоянно растет.

Также Генкок утверждает, что штамм недостаточно изучен, а значит о его последствиях можно только догадываться.

Ранее "Комментарии" писали о том, что за текущие полтора месяца число летальных случаев, вызванных осложнениями от коронавирусной инфекции увеличилось более чем в два раза. По словам Тедроса Аданома Гебреисуса, президента ВОЗ, за эти сорок с лишним дней скончалось на 60 процентов больше пациентов. Как отметил Тедрос, в мире известно о более 66 млн случаев инфицирования COVID-19, 1,5 млн человек стали жертвами пандемии. Также глава ВОЗ попросил жителей планеты придерживаться карантинных ограничений во время новогоднего и рождественского празднования с целью того, чтобы праздники не стали трауром для некоторых категорий людей.

Кроме того, порталу стало известно о том, что вирусологи насчитали 12 тыс. мутаций коронавируса. Его изменения обуславливаются необходимостью размножения, взаимодействием с другими вирусами и защитными силами хозяина, в чей организм он внедряется.





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