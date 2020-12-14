kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.12.2020

BTC/USD

19174.57

ETH/USD

584.96

LTC/USD

81.48

НБУ 14.12.2020

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Великобритания В Англии зафиксировали случаи инфицирования новым штаммом коронавируса - число заболевших неуклонно растет
commentss НОВОСТИ Все новости

В Англии зафиксировали случаи инфицирования новым штаммом коронавируса - число заболевших неуклонно растет

Власти страны уже оповестили Центр по контролю заболеваний

сегодня, 21:56
Автор:

Дмитрий Симоненко

Власти Соединенного королевства Великобритании сообщили мировой общественности о выявлении нового штамма коронавируса на юго-востоке страны. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на выступление Министра здравоохранения Туманного Альбиона господина Мэтта Генкока. 

В Англии зафиксировали случаи инфицирования новым штаммом коронавируса - число заболевших неуклонно растет

По словам британского чиновника, подчиненное ему ведомство выявило новый тип вируса. Очаг вспышки нового штамма зафиксирован на юго-востоке Англии. Новый коронавирус обладает большей заразностью, а соответственно, быстрее распространяется. На данный момент выявлено уже более 1 тыс. случаев заболевания и число больных постоянно растет. 

Также Генкок утверждает, что штамм недостаточно изучен, а значит о его последствиях можно только догадываться. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что за текущие полтора месяца число летальных случаев, вызванных осложнениями от коронавирусной инфекции увеличилось более чем в два раза. По словам Тедроса Аданома Гебреисуса, президента ВОЗ, за эти сорок с лишним дней скончалось на 60 процентов больше пациентов. Как отметил Тедрос, в мире известно о более 66 млн случаев инфицирования COVID-19,  1,5 млн человек стали жертвами пандемии. Также глава ВОЗ попросил жителей планеты придерживаться карантинных ограничений во время новогоднего и рождественского празднования с целью того, чтобы праздники не стали трауром для некоторых категорий людей.

Кроме того, порталу стало известно о том, что вирусологи насчитали 12 тыс. мутаций коронавируса. Его изменения обуславливаются необходимостью размножения, взаимодействием с другими вирусами и защитными силами хозяина, в чей организм он внедряется.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/politics/live/2020/dec/14/brexit-covid-coronavirus-boris-johnson-uk-news-live-updates?page=with:block-5fd787ac8f08a72f01ada67e#block-5fd787ac8f08a72f01ada67e
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ