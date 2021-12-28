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В Британии 12-летний мальчик обогнал Эйнштейна по уровню IQ

Барнаби Суинберн интересуется математикой и химией.

сегодня, 20:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Ученик из Великобритании Барнаби Суинберн просит у родителей в качестве рождественских подарков – IQ-тест Менса и накоплений в криптовалюте. Знания 12-летнего школьника при тестировании были оценены максимально – в 162 балла. Об этом сообщает Bristol Post.

В Британии 12-летний мальчик обогнал Эйнштейна по уровню IQ

У мальчика высокий интеллект (фото из открытых источников)

Результаты его знаний оказываются выше, чем у 99% жителей нашей планеты. Уровень интеллекта юного британца даже выше, чем у Альберта Эйнштейна. Потому что IQ автора теории относительности составлял 160 баллов. При этом средний показатель всего остального мира на уровне 100 баллов.

Талантливый школьник теперь уже член общества Менса – это самая большая организация для землян, обладающих высоким коэффициентом интеллекта.

По словам мамы мальчика, он в восторге от рынка криптовалюты, но школьник еще мал, чтобы владеть собственными токенами. Все сбережения, которые юный англичанин имел на Рождество в качестве подарков от родных, он намерен перевести в криптовалюту.

Для одаренного ученика любимыми предметами остаются математика и химия. Он уже выбрал себе будущую профессию — хочет быть программистом, поэтому упорно занимается на университетских курсах и мечтает стать студентом Оксфорда.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Британии продали редкую книгу о Гарри Поттере . Книги о юном волшебнике Гарри Поттере до сих пор пользуются большой популярностью, особенно если они редки. Один из таких экземпляров был продан в Великобритании на аукционе за 111 тысяч долларов. "Гарри Поттер и философский камень" — первый роман в серии книг о юном волшебнике, написанный Джоан Роулинг. В 1997 году был напечатан первый тираж, состоящий из 500 копий в жесткой обложке.


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Источник: https://www.bristolpost.co.uk/news/bristol-news/bristol-schoolboy-12-higher-iq-6390754?_ga=2.13326071.1119744829.1640430661-1203941107.1640430659
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