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В Британии анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Риши Сунак объявит об артиллеристском пакете для Киева 19 декабря

сегодня, 10:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Военная поддержка Украины в 2023-м году продолжится. В правительстве Великобритании объявили о помощи Украине на следующий год. Украинская армия укрепится за счет поставок несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 286 миллионов евро. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал глава британского правительства Риши Сунак.

В Британии анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Риши Сунак. Фото: из открытых источников

Британский премьер-министр Риши Сунак объявит о новом артиллерийском пакете для Киева на саммите Объединенных экспедиционных сил в Риге 19 декабря. Данное решение Лондона позволит обеспечить ВСУ постоянным потоком артиллерийских боеприпасов в течение 2023 года.

"Великобритания и наши европейские союзники идут рука об руку в нашем ответе на вторжение в Украину, и мы снова по-прежнему непоколебимы в наших стремлениях к миру в Европе. Но для достижения мира мы должны сдерживать агрессию, и наши совместные развертывания по всему региону жизненно важны для обеспечения того, чтобы мы могли реагировать на самые серьезные угрозы", — говорится в обнародованном на сайте правительстве Великобритании заявлении Сунака.

Кроме того, указано, что британский политик призовет лидеров поддержать или увеличить поддержку Украины в 2023 году. Также сообщается, что Британия отправила 125 зенитных орудий для Украины и более 100 тысяч боеприпасов с начала полномасштабного нападения России.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине небезосновательно опасаются очередного массированного наступления российских войск в Украину. В Институте изучения войны считают, что такое наступление может произойти в ближайшие месяцы.




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Источник: https://www.gov.uk/government/news/pm-to-meet-leaders-on-europes-northern-frontier-to-strengthen-efforts-to-counter-russian-aggression
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