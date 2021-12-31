В Британии банк на Рождество по ошибке отправил клиентам 130 миллионов фунтов

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Людмила Слободенюк
Испанский банк Santander разослал клиентам 130 миллионов фунтов. Фото из открытых источников
В одном из банков Испании на Рождество произошла ошибка. Их система в Великобритании разослала на 75 тысяч счетов 130 млн фунтов стерлингов. Ситуация с возвратом средств осложняется тем, что часть счетов – это карточки в конкурирующих финансовых учреждениях. Кроме того, часть получателей уже сняли средства со счета и потратили их. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на BBC.
Эта ошибка, как рассказывают в банке Santander, произошла 25 декабря именно на Рождество, когда происходило зачисление заработной платы. Платежи с двух тысяч счетов корпоративных клиентов были ошибочно проведены два раза. Именно поэтому тысячи людей получили к празднику бонус — две заработные платы со счета своего работодателя. Общая сумма финансовой сделки составила 130 млн фунтов стерлингов. Это по курсу валют примерно 175,5 млн долларов.
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