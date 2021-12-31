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В Британии банк на Рождество по ошибке отправил клиентам 130 миллионов фунтов

Теперь банк пытается связаться с этими людьми, чтобы вернуть деньги

сегодня, 08:56
Автор:

Людмила Слободенюк
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В Британии банк на Рождество по ошибке отправил клиентам 130 миллионов фунтов

Испанский банк Santander разослал клиентам 130 миллионов фунтов. Фото из открытых источников

В одном из банков Испании на Рождество произошла ошибка. Их система в Великобритании разослала на 75 тысяч счетов 130 млн фунтов стерлингов. Ситуация с возвратом средств осложняется тем, что часть счетов – это карточки в конкурирующих финансовых учреждениях. Кроме того, часть получателей уже сняли средства со счета и потратили их. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на BBC.

Эта ошибка, как рассказывают в банке Santander, произошла 25 декабря именно на Рождество, когда происходило зачисление заработной платы. Платежи с двух тысяч счетов корпоративных клиентов были ошибочно проведены два раза. Именно поэтому тысячи людей получили к празднику бонус — две заработные платы со счета своего работодателя. Общая сумма финансовой сделки составила 130 млн фунтов стерлингов. Это по курсу валют примерно 175,5 млн долларов.

"Это испортило мне весь отпуск, потому что я понимал, что по ошибке заплатил сотни тысяч и буду иметь неприятности на работе. Это полная беда", — рассказал BBC менеджер банка, проводивший операцию.

В настоящее время сотрудники банка пытаются вернуть деньги, хотя процесс осложнен тем, что большая часть счетов открыта в банках-конкурентах. Кроме того, оказалось, что многие клиенты уже потратили эти деньги. Поэтому в Santander сейчас работают над тем, что ищут контакты получателей, связываются с ними напрямую, объясняют ситуацию с ошибочно продублированной платежкой и просят вернуть деньги. Но удастся ли им это – неизвестно.

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Источник: https://www.bbc.com/news/business-59826345
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