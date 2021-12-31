В Германии запретили фейерверки на Новый год: с чем это связано

Правительство Германии решили использовать тактику прошлого года, запретив в новогоднюю ночь запускать фейерверки. Власти опасаются, что из-за массовых скоплений людей вновь начнет увеличиваться число заболевших коронавирусом. Тем более на фоне активизировавшегося штамма "Омикрон". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The Guardian".

Фейерверк. Фото: из открытых источников

Некоторые из предприимчивых немцев, которые не готовы мириться с такими запретами, предпочитают съездить в соседнюю Польшу, где и закупить фейерверки, ведь их там никто не запрещал. Польское правительство решило не идти по примеру Германии, жестко усиливая карантинные меры на новогодние праздники.

Издание отмечает, больше всего от правительственного запрета пострадали предприниматели, которые занимаются реализацией пиротехники. Они заранее, готовясь к новогодним праздникам, закупили необходимое количество фейерверков и теперь не знают, куда их девать. Бизнес намерен подать в суд на правительство.

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