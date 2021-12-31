logo

BTC/USD

47403.29

ETH/USD

3743.21

LTC/USD

148.76

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия В Германии запретили фейерверки на Новый год: с чем это связано
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии запретили фейерверки на Новый год: с чем это связано

Больше всего пострадали от такого запрета предприниматели, которые теперь не знают, что делать с пиротехникой

сегодня, 08:10
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Правительство Германии решили использовать тактику прошлого года, запретив в новогоднюю ночь запускать фейерверки. Власти опасаются, что из-за массовых скоплений людей вновь начнет увеличиваться число заболевших коронавирусом. Тем более на фоне активизировавшегося штамма "Омикрон". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The Guardian".

В Германии запретили фейерверки на Новый год: с чем это связано

Фейерверк. Фото: из открытых источников

Некоторые из предприимчивых немцев, которые не готовы мириться с такими запретами, предпочитают съездить в соседнюю Польшу, где и закупить фейерверки, ведь их там никто не запрещал. Польское правительство решило не идти по примеру Германии, жестко усиливая карантинные меры на новогодние праздники.

Издание отмечает, больше всего от правительственного запрета пострадали предприниматели, которые занимаются реализацией пиротехники. Они заранее, готовясь к новогодним праздникам, закупили необходимое количество фейерверков и теперь не знают, куда их девать. Бизнес намерен подать в суд на правительство.

Читайте также – в Германии не видят предпосылок к тому, чтобы Россия вскоре смогла вернуться в "Большую восьмерку". Начиная с 2014-го года Россия больше не входит в состав элитного клуба стран с передовыми экономиками. Для того, чтобы Россия вновь присоединилась к группе индустриально развитых стран нужно волевое решение Кремля закончить конфликт в Украине, перестать разжигать новое противостояние на Донбассе, а также прекратить аннексию Крыма. Только в таком случае диалог о возвращении РФ в G8 может иметь место. Такую позицию озвучила глава МИД Германии Анналена Бербок.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2021/dec/30/germans-flock-to-poland-to-buy-fireworks-in-defiance-of-ban
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!