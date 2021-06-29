В Британии девушка получила разрыв вен и оказалась в инвалидном кресле после вакцинации от коронавируса

Тяжелые последствия после вакцинации от коронавируса обрушились на молодую жительницу Лондона — Кортни Кинг. По утверждению женщины, ее вены и клетки крови "лопнули" после реакции на укол от Covid-19. Кортни Китинг сообщила, что она была вынуждена использовать инвалидное кресло в течение месяца после сильной побочной реакции на вакцину. Этот случай привлек даже внимание британского издания "The Sun", которое опубликовало ее историю.

побочные явление после вакцинации, Кортни Кинг









"Просто хотелось бы распространить осведомленность о плохой реакции на вакцину от коронавируса. Эти фотографии — то, что случилось с моими ногами, а также с руками и спиной после вакцины. Мои вены и кровяные клетки лопнули и истекали кровью под кожей. Я не могла ходить больше месяца, у меня пострадали нервы и суставы в ногах. Больше месяца я была в инвалидной коляске и потом училась снова ходить с рамкой. Месяц я лежала в больнице и мне сказали, что если бы я не оказалась здесь вовремя, для меня это стало бы смертельным", — написала в своем посте на Фейсбук Кортни.









Пост девушки собрал свыше трех тысяч комментариев и около пяти тысяч репостов на утро 29 июня.





"Выбрать вакцину от COVID — одна из самых больших ошибок, которые я когда-либо допускала в своей жизни. Спустя почти 2 месяца после укола, я все еще не могу нормально ходить и не могу полностью заниматься нормальной деятельностью, к которой я привыкла, и сыпь до сих пор не полностью ушла. Я просто распространяю сознательность, потому что никогда бы не хотела, чтобы кто-то прошел через то, что случилось со мной" — предостерегла пострадавшая.





Кроме массы сочувствующих Кортни, нашлись и скептики, как в Фейсбук, так и в комментариях к посту "The Sun", вопрошающие, почему автор не указала какой именно вакциной и когда она вакцинировалась? Девушка в ответ подтвердила, что опубликованное ею является правдой и она до сих пор не оправилась от последствий прививки.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!