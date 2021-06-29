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Главная Новости Мир Великобритания В Британии девушка получила разрыв вен и оказалась в инвалидном кресле после вакцинации от коронавируса
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В Британии девушка получила разрыв вен и оказалась в инвалидном кресле после вакцинации от коронавируса

Молодая женщина из Лондона утверждает, что пролежала в больнице четыре недели и не могла ходить из-за поражения нервов и суставов.

сегодня, 13:45
Автор:

Андрей Ройко

Тяжелые последствия после вакцинации от коронавируса обрушились на молодую жительницу Лондона — Кортни Кинг. По утверждению женщины, ее вены и клетки крови "лопнули" после реакции на укол от Covid-19. Кортни Китинг сообщила, что она была вынуждена использовать инвалидное кресло в течение месяца после сильной побочной реакции на вакцину. Этот случай привлек даже внимание британского издания "The Sun", которое опубликовало ее историю.

В Британии девушка получила разрыв вен и оказалась в инвалидном кресле после вакцинации от коронавируса

побочные явление после вакцинации, Кортни Кинг

В Британии девушка получила разрыв вен и оказалась в инвалидном кресле после вакцинации от коронавируса - фото 2


"Просто хотелось бы распространить осведомленность о плохой реакции на вакцину от коронавируса. Эти фотографии — то, что случилось с моими ногами, а также с руками и спиной после вакцины. Мои вены и кровяные клетки лопнули и истекали кровью под кожей. Я не могла ходить больше месяца, у меня пострадали нервы и суставы в ногах. Больше месяца я была в инвалидной коляске и потом училась снова ходить с рамкой. Месяц я лежала в больнице и мне сказали, что если бы я не оказалась здесь вовремя, для меня это стало бы смертельным", — написала в своем посте на Фейсбук Кортни.


В Британии девушка получила разрыв вен и оказалась в инвалидном кресле после вакцинации от коронавируса - фото 3
Пост девушки собрал свыше трех тысяч комментариев и около пяти тысяч репостов на утро 29 июня.

"Выбрать вакцину от COVID — одна из самых больших ошибок, которые я когда-либо допускала в своей жизни. Спустя почти 2 месяца после укола, я все еще не могу нормально ходить и не могу полностью заниматься нормальной деятельностью, к которой я привыкла, и сыпь до сих пор не полностью ушла. Я просто распространяю сознательность, потому что никогда бы не хотела, чтобы кто-то прошел через то, что случилось со мной" — предостерегла пострадавшая.

Кроме массы сочувствующих Кортни, нашлись и скептики, как в Фейсбук, так и в комментариях к посту "The Sun", вопрошающие, почему автор не указала какой именно вакциной и когда она вакцинировалась? Девушка в ответ подтвердила, что опубликованное ею является правдой и она до сих пор не оправилась от последствий прививки.

Ранее "Комментарии" уже информировали, как проходит процесс вакцинации от Covid-19 в Украине.



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Источник: https://www.thesun.co.uk/news/15392711/woman-claims-veins-burst-after-covid-jab/
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