В Британии хотят ввести "цифровые визы" - как это будет работать

Министерство внутренних дел Великобритании представило систему цифровых виз. Разработка поможет властям страны впервые точно подсчитать количество людей, въезжающих и выезжающих из государства. Данную информацию сообщает The Guardian.

В Британии хотят ввести цифровые визы - что это и зачем они нужны. Фото: cdn.iz.ru

Поэтому, если система начнет действовать, туристам, приезжающим в Великобританию без визы или иммиграционного статуса, надо будет оформлять заявку на получение электронного разрешения на поездки (ETA).

В Министерстве внутренних дел прогнозируют, что нововведением будет пользоваться около 30 млн иностранцев ежегодно.

Однако, чтобы воплотить инициативу, нужно преодолеть долгий путь. Предложения по "оцифровке границы" должны быть официально обнародованы в понедельник. Цифровую систему решили ввести после того, как в ранних оценках данных о миграции нашли существенные ошибки.

Так раньше по подсчетам правительства к июню 2019 прибыло 144,7 миллиона пассажиров, включая резидентов Великобритании, которые возвращаются. Около 40 млн были с европейского экономического пространства и Швейцарии. Из других мест прибыло 20 млн.

Напомним, что ранее в Великобритании до 16 лет заключения приговорили бывшего учителя географии Джона Фоксли, который более десяти лет насиловал мальчиков в частной школе. Бывшего преподавателя признали виновным в ряде преступлений, в частности в непристойном нападении на мальчиков в возрасте от 14 до 16 лет в течение 1980 — 1990 годов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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