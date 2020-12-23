В Британии хотят ввести «Паспорт свободы», который разделит на касты больных коронавирусом и здоровых

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Дмитрий Симоненко
На Туманном Альбионе пытаются изобрести так называемый "Паспорт свободы". Этот электронный "документ" позволит британцам, которые не инфицированы коронавирусной болезнью, посещать места сосредоточения людей, такие как кафе и рестораны, учебные заведения и бизнес-центры. О новшестве сообщает национальный портал Daily Mail. По информации представителей СМИ, правительство страны уже заключило соглашение с двумя IT-корпорациями для создания программы. Стал известен и принцип работы системы - с помощью приложения пользователю присваивается личный QR-код на его смартфоне, который привязан к цифровому паспорту с данными пользователя.
Также известно, что у общественности вызвала резонанс данная инициатива властей. Люди считают, что это может создать систему "разделения на касты", т.е. общество будет поделено на инфицированных и не инфицированных коронавирусом. Кроме того, непонятно, как люди, которые не имеют гаджетов, смогут доказать, что они официально не больны коронавирусом.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Украина пока не будет закрывать границы с Объединенным Королевством Великобритании. Об этом сообщает глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Кроме того, порталу стало известно о том, что мутировавшая британская разновидность коронавируса SARS-CoV-2 более контагиозна для людей не старше 60 лет. В то же время, по словам представителей Центра общественного здоровья, у ученых нет достоверной информации о тяжести протекании заболевания, а также о том, какой процент смертности новый коронавирусный штамм может вызвать.
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