kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.12.2020

BTC/USD

23705.85

ETH/USD

611.11

LTC/USD

108.82

НБУ 23.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Великобритания В Британии хотят ввести «Паспорт свободы», который разделит на касты больных коронавирусом и здоровых
commentss НОВОСТИ Все новости

В Британии хотят ввести «Паспорт свободы», который разделит на касты больных коронавирусом и здоровых

Предложение властей вызвало резонанс

сегодня, 15:42
Автор:

Дмитрий Симоненко

На Туманном Альбионе пытаются изобрести так называемый "Паспорт свободы". Этот электронный "документ" позволит британцам, которые не инфицированы коронавирусной болезнью, посещать места сосредоточения людей, такие как кафе и рестораны, учебные заведения и бизнес-центры. О новшестве сообщает национальный портал Daily Mail. По информации представителей СМИ, правительство страны уже заключило соглашение с двумя IT-корпорациями для создания программы. Стал известен и принцип работы системы -  с помощью приложения пользователю присваивается личный QR-код на его смартфоне, который привязан к цифровому паспорту с данными пользователя.

В Британии хотят ввести «Паспорт свободы», который разделит на касты больных коронавирусом и здоровых

Также известно, что у общественности вызвала резонанс данная инициатива властей. Люди считают, что  это может создать систему "разделения на касты", т.е. общество будет поделено на инфицированных и не инфицированных коронавирусом. Кроме того, непонятно, как люди, которые не имеют гаджетов, смогут доказать, что они официально не больны коронавирусом.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Украина пока не будет закрывать границы с Объединенным Королевством Великобритании. Об этом сообщает глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Кроме того, порталу стало известно о том, что мутировавшая британская разновидность коронавируса  SARS-CoV-2 более контагиозна для людей не старше 60 лет. В то же время, по словам представителей Центра общественного здоровья, у ученых нет достоверной информации о тяжести протекании заболевания, а также о том, какой процент смертности новый коронавирусный штамм может вызвать. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/home/index.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ