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Главная Новости Мир Великобритания В Британии исламисты планировали убить мороженым наследного принца Джорджа: подробности
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В Британии исламисты планировали убить мороженым наследного принца Джорджа: подробности

Полицейские раскрыли план террористов отравить все мороженое в популярном супермакрете в надежде на то, что его купят члены королевской семьи и дадут принцу

сегодня, 17:56
Автор:

Оленка Клочко

Мужчина, который находится под следствием в Великобритании, рассказал о планах своего исламского "брата" отравить королевскую семью. Об этом сообщает Independent.

В Британии исламисты планировали убить мороженым наследного принца Джорджа: подробности

Принца Джорджа собирались отравить. Фото: открытые источники

Сахайб Абу находится под стражей и обвиняется в подготовке теракта и покупке огнестрельного оружия. С ним "на контакт" вышел полицейский "под прикрытием", назвавшись торговцем оружием. Всю переписку они вели в закрытом Telegram-чате, после чего договорились о встрече в Лондоне.

Полицейский с обвиняемым разговаривали 4 часа, во время которых Абу рассказал о том, что у него есть "брат", который собирается отравить королевскую семью мороженным.

"План был амбиционзным", — говорит офицер, — "по его словам, яд нужно было подсыпать в мороженое, продающееся в ближайшем супермаркете, в котором покупает продукты королевская семья".

По данным следствия, нападение на принца Джорджа планировал сторонник ИГИЛ Хуснаин Рашид.

"Они пойдут покупать мороженое, и дадут его сыну, и он его съест", — рассказал о плане операции Абу.

Сам Рашид, который готовил покушение, приговорен к 28 годам тюрьмы — минимум, с продлением до пожизненного срока за ряд террористических преступлений, в том числе, подготовку террористических актов и финансирование терроризма.

Сахайд Абу свою вину в подготовке террористического акта отрицает и говорит, что его обвиняют только из-за того, что он отправил своим братьям экстремистскую песню.

Ранее "Комментарии" сообщали о задержании исламистских террористов в Киеве. Они занимались оформлением поддельных паспортов Украины и России и дожидались подходящего момента, чтобы отправиться в Сирию.


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Источник: https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/terror-sahib-abu-royal-family-ice-cream-poison-b1803197.html
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