В Британии начали строительство поселений исключительно для "белых людей"

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Slava Kot
В Великобритании неонацистская группировка The Woodlander Initiative (TWI) начала массовую скупку земель с целью создания изолированных поселений исключительно для белых людей. Группировка уже приобрела более 20 акров земли в четырех разных регионах и имеет амбициозный план создать "белые поселения" в каждом графстве страны.
Саймон Биркетт. Фото из открытых источников
Организация TWI позиционирует себя как движение "этнического самоопределения", однако ее деятельность четко вписывается в глобальную неонацистскую идеологию. Лидером группы является бывший член Британской национальной партии (BNP) и "Национального фронта" Саймон Биркетт. Сегодня он активно сотрудничает с крупнейшей фашистской организацией страны под названием "Патриотическая альтернатива".
На своем сайте и в закрытых материалах для сторонников TWI пропагандирует теорию заговора под названием "большая замена". Это конспирологическая идея, согласно которой белые европейцы, якобы, системно вытесняются небелым населением. В недавнем обращении Биркетт прямо заявил о создании "элиты", которая будет вести "альтернативный курс" для "нашего народа".
По информации Daily Mail, сейчас TWI владеет несколькими участками, в частности в Уэльсе, Восточном Сассексе и планирует приобрести территорию в Камбрии и других регионах страны. Финансирование проекта обеспечивается на средства пожертвований ультраправых поклонников.
Старший научный сотрудник Университета Англии Раскин доктор Уильям Олчер считает такую ситуацию опасной.
Риторика TWI базируется на апелляции к британскому национальному наследию и этнической идентичности. На вебсайте движение утверждает, что хочет вернуть "контроль над нашей землей, свободами и будущим" для "англичан, валлийцев, шотландцев и ирландцев как отдельной группы". Однако подобные призывы маскируют расовую эксклюзивность, сегрегацию и угрозу радикализации.
Отметим, что бывший советник Министерства внутренних дел Дэвид Коулман прогнозировал, что белые британцы перестанут быть большинством до 2066 года. А профессор Мэттом Гудвином в своем прогнозе на основе миграции, рождаемости и смертности указывает, что белые британцы перестанут составлять большинство в 2063 году.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что чернокожая россиянка сбежала из США в РФ из-за "расизма". В Москве ее избили соседи за цвет кожи.
Также "Комментарии" писали, что в Европе растет расизм.