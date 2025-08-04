В Британии начали строительство поселений исключительно для "белых людей"

В Великобритании неонацистская группировка The Woodlander Initiative (TWI) начала массовую скупку земель с целью создания изолированных поселений исключительно для белых людей. Группировка уже приобрела более 20 акров земли в четырех разных регионах и имеет амбициозный план создать "белые поселения" в каждом графстве страны.

Саймон Биркетт. Фото из открытых источников

Организация TWI позиционирует себя как движение "этнического самоопределения", однако ее деятельность четко вписывается в глобальную неонацистскую идеологию. Лидером группы является бывший член Британской национальной партии (BNP) и "Национального фронта" Саймон Биркетт. Сегодня он активно сотрудничает с крупнейшей фашистской организацией страны под названием "Патриотическая альтернатива".

На своем сайте и в закрытых материалах для сторонников TWI пропагандирует теорию заговора под названием "большая замена". Это конспирологическая идея, согласно которой белые европейцы, якобы, системно вытесняются небелым населением. В недавнем обращении Биркетт прямо заявил о создании "элиты", которая будет вести "альтернативный курс" для "нашего народа".

По информации Daily Mail, сейчас TWI владеет несколькими участками, в частности в Уэльсе, Восточном Сассексе и планирует приобрести территорию в Камбрии и других регионах страны. Финансирование проекта обеспечивается на средства пожертвований ультраправых поклонников.

Старший научный сотрудник Университета Англии Раскин доктор Уильям Олчер считает такую ситуацию опасной.

"Это идея создания отдельной белой ячейки или параллельного общества, где они могут быть полностью отделены от сети. Это вызывает беспокойство, потому что хотя эти лагеря могут выглядеть достаточно безвредными, они включают такие вещи, как военизированная подготовка или обучение боевым искусствам", — сказал Олчрон.

Риторика TWI базируется на апелляции к британскому национальному наследию и этнической идентичности. На вебсайте движение утверждает, что хочет вернуть "контроль над нашей землей, свободами и будущим" для "англичан, валлийцев, шотландцев и ирландцев как отдельной группы". Однако подобные призывы маскируют расовую эксклюзивность, сегрегацию и угрозу радикализации.

Отметим, что бывший советник Министерства внутренних дел Дэвид Коулман прогнозировал, что белые британцы перестанут быть большинством до 2066 года. А профессор Мэттом Гудвином в своем прогнозе на основе миграции, рождаемости и смертности указывает, что белые британцы перестанут составлять большинство в 2063 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что чернокожая россиянка сбежала из США в РФ из-за "расизма". В Москве ее избили соседи за цвет кожи.

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