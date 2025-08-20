logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания В Британии намекнули, что мир в Украине действительно очень близко: что на это указывает
commentss НОВОСТИ Все новости

В Британии намекнули, что мир в Украине действительно очень близко: что на это указывает

Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис считает, что появился реальный шанс закончить войну в Украине путем переговоров

20 августа 2025, 14:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Серия недавних международных встреч на высшем уровне говорит о том, что мир между Украиной и Россией стал ближе, чем когда-либо с начала полномасштабной войны. Такое мнение высказал министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис, пишет "The Telegraph".

В Британии намекнули, что мир в Украине действительно очень близко: что на это указывает

Дэн Джарвис. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что саммит на Аляске был очень полезным для продвижения дел вперед. Мне кажется, что это ключевой момент. Мы ближе к миру, чем когда-либо в последнее время", — заявил министр.

Джарвис высказал убеждение, что ситуация вокруг войны в Украине достигла "переломного момента", и шансы на прекращение боевых действий являются самыми высокими с начала российского вторжения.

Также британский министр заявил, что не видит большой проблемы в том, что европейский лидеры пытаются находить компромиссные позиции с президентом США Дональдом Трампом. Это, по мнению Дэна Джарвиса, как раз и есть проявлением "дипломатии".

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с Дональдом Трампом и лидерами Европы. По словам Владимира Зеленского, ключевой темой обсуждения на встрече с президентом США в Вашингтоне были гарантии безопасности для Украины. В частности, речь шла о совместной работе США и Европы. Уже известно, что вскоре может пройти встреча Трампа, Зеленского и Путина. Удалось ли Украине избежать худшего для себя сценария, ведь были опасения, что США будут давить на Киев по территориальным вопросам? Зачем вообще нужна была эта встреча? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Британия первой подставит плечо Украине: куда готова направить свои войска.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/08/20/ukraine-russia-war-latest-news-trump-peace/
Теги:

Новости

Все новости