В Британии намекнули, что мир в Украине действительно очень близко: что на это указывает

Серия недавних международных встреч на высшем уровне говорит о том, что мир между Украиной и Россией стал ближе, чем когда-либо с начала полномасштабной войны. Такое мнение высказал министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис, пишет "The Telegraph".

Дэн Джарвис. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что саммит на Аляске был очень полезным для продвижения дел вперед. Мне кажется, что это ключевой момент. Мы ближе к миру, чем когда-либо в последнее время", — заявил министр.

Джарвис высказал убеждение, что ситуация вокруг войны в Украине достигла "переломного момента", и шансы на прекращение боевых действий являются самыми высокими с начала российского вторжения.

Также британский министр заявил, что не видит большой проблемы в том, что европейский лидеры пытаются находить компромиссные позиции с президентом США Дональдом Трампом. Это, по мнению Дэна Джарвиса, как раз и есть проявлением "дипломатии".

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с Дональдом Трампом и лидерами Европы. По словам Владимира Зеленского, ключевой темой обсуждения на встрече с президентом США в Вашингтоне были гарантии безопасности для Украины. В частности, речь шла о совместной работе США и Европы. Уже известно, что вскоре может пройти встреча Трампа, Зеленского и Путина. Удалось ли Украине избежать худшего для себя сценария, ведь были опасения, что США будут давить на Киев по территориальным вопросам? Зачем вообще нужна была эта встреча? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Британия первой подставит плечо Украине: куда готова направить свои войска.



