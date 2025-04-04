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В Британии напомнили, сколько дней Россия фактически отказывается сесть за стол переговоров

Постпред Британии при ОБСЕ Нил Холланд заявил, что Путин всячески демонстрирует, что он не заинтересован в мире

сегодня, 08:08
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор продолжает массированные удары по Украине и отказывается прекращать огонь, что демонстрирует нежелание путинского режима идти на мир. Как передает портал "Комментарии", об этом во время заседания Постоянного совета организации в Вене заявил постпред Британии при ОБСЕ Нил Холланд.

В Британии напомнили, сколько дней Россия фактически отказывается сесть за стол переговоров

Постпред Британии при ОБСЕ Нил Холланд. Фото из открытых источников

"Уже 22 дня прошло с того момента, как Украина выразила готовность принять немедленное 30-дневное прекращение огня. Единственным условием Украины было то, чтобы Россия также согласилась на это. Но вместо того, чтобы воспользоваться этой возможностью для установления мира, Россия решила продолжать боевые действия, следствием чего являются жертвы среди солдат и гражданских лиц с обеих сторон", – заявил британский дипломат.

Голланд отметил, что на прошлой неделе Россия использовала более тысячи дронов для атак на украинские города. 

По его словам, вместо того, чтобы серьезно принять участие в мирных инициативах под руководством США, Путин продолжает отвлекать внимание и затягивать время. 

Голланд подчеркнул, что попытки поставить под сомнение авторитет президента Владимира Зеленского являются лишь маневром, который должен скрыть основную проблему – отказ России сесть за стол переговоров и взять на себя обязательства по немедленному прекращению огня.

Постпред Британии при ОБСЕ подчеркнул, что никто в мире не видит реальных признаков того, что Путин "серьезно готовится к миру".

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3978239-britania-v-obse-nemae-zodnih-oznak-gotovnosti-putina-do-miru.html
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