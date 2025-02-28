В британском правительстве поддержали предположение президента США Дональда Трампа о том, что американские рабочие в Украине в результате соглашения о добыче полезных ископаемых будут сдерживать дальнейшие атаки со стороны России. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире Sky News высказал министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг.

Великобритания. Фото: из открытых источников

Министр сказал, что президент США "прав относительно интересов США и присутствия в Украине, которое действует как сдерживающий фактор".

Дональд Трамп еще не предложил никаких конкретных гарантий безопасности для Украины, таких как обязательства по военной поддержке со стороны США после любого потенциального мирного соглашения с Россией.

Отвечая на вопрос, нужно ли что-то большее, чем соглашение о добыче полезных ископаемых, Стритинг добавил: "Ситуация быстро меняется, и мы четко дали понять, что будем поддерживать Украину до конца, и не может быть никакого решения по Украине без Украины.

"Вот почему сегодняшний визит президента Зеленского будет особенно важным, но я думаю, что за последние недели мы увидели реальные признаки прогресса", – отметил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — рамочное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США готово к подписанию. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Fox Bussines" заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Министр отметил важность соглашения отметив, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп должны официально подписать соглашение во время встречи 28 февраля.

"Оно (соглашение – ред.) завершено, оно на бумаге, и украинское правительство его одобрило. Ожидается подписание глав государств. Это соглашение по полезным ископаемым, нефти, газу и инфраструктурным активам. Это действительно взаимовыгодное соглашение, потому что оно сближает украинский народ и американское бизнес-сообщество", – отметил министр.



