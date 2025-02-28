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Переговоры по соглашение о полезных ископаемых больше не ведутся: в США сделали заявление

Министр финансов США подтвердил, что соглашение о полезных ископаемых готово к подписанию

сегодня, 07:00
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Кравцев Сергей

Рамочное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США готово к подписанию. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Fox Bussines" заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Переговоры по соглашение о полезных ископаемых больше не ведутся: в США сделали заявление

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Министр отметил важность соглашения отметив, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп должны официально подписать соглашение во время встречи 28 февраля.

"Оно (соглашение – ред.) завершено, оно на бумаге, и украинское правительство его одобрило. Ожидается подписание глав государств. Это соглашение по полезным ископаемым, нефти, газу и инфраструктурным активам. Это действительно взаимовыгодное соглашение, потому что оно сближает украинский народ и американское бизнес-сообщество", – отметил министр.

По его словам, соглашение показывает американскому народу преимущества для Вашингтона и то, что оно "устраняет возможность любой коррупции с использованием лучших американских практик".

Как известно, 28 февраля во время этого визита Зеленского в Вашингтон запланировано подписание рамочного соглашения о недрах.

Вместе с тем, спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, которого привлекли также на "российско-украинский" трек, заявил о заинтересованности США в добыче полезных ископаемых не только в Украине, но и в России.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что соглашение о мире в Украине удастся заключить быстро или его вообще могут не подписать. Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал во время совместной пресс-конференции с премьером Британии Киром Стармером.

"У нас нет причин беспокоиться. Я думаю, что это будет успешный и продолжительный мир. Я надеюсь, что подписание соглашения о мире состоится быстро. Если это не произойдет быстро, это может не произойти никогда", – заявил президент США.

Дональд Трамп сказал, что не хочет, чтобы "солдатов убивали", и не хочет, чтобы США "платить за это миллиарды долларов".




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