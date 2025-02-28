Переговоры по соглашение о полезных ископаемых больше не ведутся: в США сделали заявление

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Кравцев Сергей
Рамочное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США готово к подписанию. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Fox Bussines" заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Министр отметил важность соглашения отметив, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп должны официально подписать соглашение во время встречи 28 февраля.
По его словам, соглашение показывает американскому народу преимущества для Вашингтона и то, что оно "устраняет возможность любой коррупции с использованием лучших американских практик".
Как известно, 28 февраля во время этого визита Зеленского в Вашингтон запланировано подписание рамочного соглашения о недрах.
Вместе с тем, спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, которого привлекли также на "российско-украинский" трек, заявил о заинтересованности США в добыче полезных ископаемых не только в Украине, но и в России.
Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что соглашение о мире в Украине удастся заключить быстро или его вообще могут не подписать. Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал во время совместной пресс-конференции с премьером Британии Киром Стармером.
Дональд Трамп сказал, что не хочет, чтобы "солдатов убивали", и не хочет, чтобы США "платить за это миллиарды долларов".
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